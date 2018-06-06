Среда, 6 Июня 2018 14:12

АрмИнфо.То, что произошло в Армении, неприемлемо в Арцахе. Об этом на брифинге по итогам заседания Исполнительного органа Республиканской партии заявил ее пресс-секретарь, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

По его словам, сейчас и всегда приоритетом является сохранение стабильности в Арцахе. "Стабильность в Арцахе должна быть выше любых внутриполитических и узкопартийных интересов. Все политические силы Армении должны консолидироваться вокруг этой цели, поскольку стабильность в Арцахе исходит из интересов как армян Армении и Арцаха, так и Диаспоры. Мы все должны содействовать установлению политического консенсуса в Арцахе вокруг действующих властей, тем более, что они проявили волю, решить накопившиеся проблемы",- заявил Шармазанов.

Отметим, что в Степанакерте акции протеста начались с 1 июня после драки между двумя гражданами НКР и группой сотрудников Службы национальной безопасности. Однако, по появившимся в сети видеоматериалам, отчетливо видно, что драку инициировали гражданские лица, вдвоем напав на спецназовца, а уже позже подоспели друзья последнего, которые избили инициаторов драки. В результате 15 человек были подвергнуты приводу. Народ начал акции протеста с требованием отставки глав силовых структур, которые, по определению активистов, учиняют произвол в Арцахе. Сегодня для разрешения политического кризиса в отставку подали госминистр Арцаха Араик Арутюян, главы Полиции Камо Агаджанян и Службы национальной безопасности Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саркисян.