Среда, 6 Июня 2018 13:53

АрмИнфо.Начальник Специальной следственной службы (ССС) Армении, генерал-лейтенант юстиции Ваграм Шагинян подал в отставку.

В заявлении Шагиняна, в частности, говорится, что в течение последних 5 лет ССС доказала свою приверженность антикоррупционной стратегии, "последовательно фиксируя новые достижения в этой сфере". По его словам, сегодня, как и прежде, он может заявить, что немногие из правоохранительных органов могут похвастаться эффективной борьбой с коррупционными явлениями в системе. "Уверен, что именно этот принципиальный и продуктивный стиль работы привел к росту роли ССС, в правоохранительной системе, в качестве профессиональной и некоррумпированной структуры", - заявил он.

По его словам, он пытался сделать все возможное, чтобы в ССС несли службу сотрудники, преданные своему делу, грамотные и честные. Тем не менее, "в силу сложившихся обстоятельств Шагинян считает нецелесообразным далее продолжить несение службы". "Искренне и уверенно заявляю о том, что оставляю после себя беспристрастную, неподкупную, солидарную и преданную государству профессиональную команду, которая, уверен, и дальше будет также эффективно и достойно служить нашему государству и народу", - заявил он.

Отметим, что Ваграм Шагинян был назначен на должность начальника Специальной следственной службы Армении 3 мая 2013 года указом экс-президента Сержа Саргсяна.