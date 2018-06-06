Среда, 6 Июня 2018 13:28

АрмИнфо. Вслед за госминистром Арцаха (Нагорно-Карабахская республика) Араиком Арутюняном и начальником Полиции Камо Агаджаняном в отставку подали глава Службы национальной безопасности НКР Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саркисян.

Об этом АрмИнфо сообщил источник в правительстве Арцаха. "По сути, этой отставкой требования участников протестных митингов выполнены. Они требовали отставки глав силовых структур - это уже сделано, руководители СНБ и Полиции подали в отставку. Что касается госминистра Араика Арутюняна, то его отставки народ не требовал, власти пошли на этот шаг, чтобы урегулировать политический кризис в республике",- объяснил источник.

Отметим, что в Степанакерте акции протеста начались с 1 июня после драки между двумя гражданами НКР и группой сотрудников Службы национальной безопасности. Однако, по появившимся в сети видеоматериалам, отчетливо видно, что драку инициировали гражданские лица, вдвоем напав на спецназовца, а уже позже подоспели друзья последнего, которые избили инициаторов драки. В результате 15 человек были подвергнуты приводу. Народ начал акции протеста с требованием отставки глав силовых структур, которые, по определению активистов, учиняют произвол в Арцахе. Сегодня в отставку подал госминистр Арцаха Араик Арутюян