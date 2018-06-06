Среда, 6 Июня 2018 13:11

АрмИнфо. Представители правительства 6 июня под руководством министра охраны природы Эрика Григоряна посетят Амулсар. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"Таким образом, мы объявляем о начале работы, направленной на выполнение поручения премьер-министра. После визита министра в кратчайшие сроки специализированный инспекционный орган, в который будут включены все заинтересованные стороны, начнет проверки", - написал он.

При этом он заверил соотечественников, обеспокоенных экологическими

проблемами, что вопросы, связанные с окружающей средой, постоянно

находятся в центре внимания Правительства. Вместе с тем, он

подчеркнул, что Правительство в этом направлении проводит большую

работу, о результатах которой невозможно докладывать в ежедневном режиме.

"Только по принципу взаимного доверия и партнерства можно достичь желаемых результатов, что будет означать, что и экономика развивается естественным образом, и природа освобождена от непропорционального и незаконного ущерба", - написал Авинян.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян поручил полномочным органам начать проверки на эксплуатируемых горнорудных месторождениях Армении. Он отметил, что в последнее время поступает много сигналов о несоответствии деятельности данных рудников законодательству и экологическим стандартам страны. Уже 29 мая ряд общественных организаций Армении обратился с открытым письмом к премьеру с призывом приостановить освоение Амулсарского месторождения. По мнению авторов письма, освоение месторождения может стать новой экологической катастрофой для Армении. "Мы осознаем, что до сегодняшнего дня государственная политика в горнорудной отрасли базировалась на таких сценариях развития, от которых отказались многие государства мира, поскольку в краткосрочной перспективе речь идет об очень рискованном предприятии, экономически необоснованном и финансово нестабильном", - отмечается в письме. В нем также указывается на опасность таких факторов, как нарушение человеческой безопасности, общепринятых норм и ущемление прав будущих поколений.

Тем временем, накануне исполнительный директор Lydian Armenia Айк Алоян выступил с заявлением, в котором, в частности говорилось о том, что вот уже второй день около 20 человек перекрывают дороги, ведущие к стройплощадке Амулсарского месторождения, лишив тем самым свыше 1450 сотрудников возможности вести законную работу, срывая самую крупную инвестиционную программу страны. "Эта провокация направлена не только против компании, но и страны, поскольку она препятствует переводу в республику нескольких сотен тысяч долларов в день. "Lydian Armenia" готова к любым проверкам по экологическим стандартам, по критериям социального управления, финансовых потоков, состава акционеров, прозрачности налоговых поступлений и другим", - отмечено в заявлении. Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в числе которых такие институциональные структуры как IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акционерами компании являются также международные институциональные инвесторы IFC и EBRD. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.