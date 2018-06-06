Среда, 6 Июня 2018 13:08

АрмИнфо. Депутат-предприниматель Самвел Алексанян стал 6 депутатом, покинувшим фракцию Республиканской партии. Об этом Алексанян сообщил в беседе с журналистами.

В настоящее время во фракции РПА из 58 депутатов остались 52. Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на источники в бизнес кругах РПА, на днях лидер партии Серж Саргсян собрал неформальное заседание фракции, на котором заявил, что в свете последних событий (проверок в предприятиях предпринимателей от РПА ред.) представители бизнес-кругов могут покинуть партию, если считают, что это исходит из их интересов. Саргсян также заявил, что представители "идеологического крыла" РПА также могут покинуть партию, но в этом случае они должны будут отказаться от депутатского мандата. "Так будет честно",- резюмировал третий президент Армении.

Ранее фракцию РПА покинули Артур Геворкян, Ширак Торосян, Феликс Цолакян и предприниматель Арман Саакян и владелец сети супермаркетов SAS Артак Саркисян.