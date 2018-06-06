Среда, 6 Июня 2018 12:56

АрмИнфо.Вслед за госминистром Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) Араиком Арутюняном в отставку подал и начальник Полиции НКР Камо Агаджанян. Об этом АрмИнфо сообщили источники в правительстве Арцаха.

Источник не исключил возможность отставки главы Службы национальной безопасности Арцаха Аршавирa Гарамянa.

Отметим, что 1 июня сотрудники Службы национальной безопасности в Степанакерте стали участниками инцидента, в результате которого было подвергнутo приводу 15 человек. Как сообщает пресс-служба Полиции Арцаха, около 19:25 часов 1 июня в полицейский отдел Степанакерта поступил сигнал о том, что возле здания по адресу Баграмяна 2 происходит потасовка. Выяснилось, что инцидент произошел между жителями Степанакерта Д.О (1981 г.р), А.А (1983 г.р) и сотрудником СНБ М. (1985 г.р). В результате в городской отдел Полиции Степанакерта были подвергнуты приводу 15 граждан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В связи с происшедшим подготавливаются материалы.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, он посетил задержанных в результате инцидента с участием сотрудников СНБ. Он отметил, что ранее в социальных сетях была распространена информация о потасовке с участием ряда сотрудников СНБ "на бытовой почве". Меликян сообщил, что со слов дежурного врача, угрозы жизни избитых граждан нет, необходимости в хирургическом вмешательстве также.