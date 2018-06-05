Вторник, 5 Июня 2018 18:52

АрмИнфо. СНБ не осуществляет проверки в Министерстве культуры Армении. Об этом в беседе с журналистами 5 июня заявила министр культуры Лилит Макунц.

Она отметила, что в Министерстве культуры при прежних министрах было допущено неэффективное использование бюджетных средств. Министр культуры отметила, что сейчас правоохранительные органы проводят соответствующие проверки.

По словам Макунц, во время нахождения на должности министра культуры Асмик Погосян была зафиксирована растрата средств. Что касается времен пребывания на посту министра Армена Амиряна, то сейчас проводятся проверки и по этой части.