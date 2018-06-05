Вторник, 5 Июня 2018 18:38

АрмИнфо. Никаких злоупотреблений на Общественном телевидении Армении не было, были всего лишь некоторое процедурные отклонения. Об этом 5 июня в Парламенте заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, отвечая на вопрос о том, что в деятельности ОТА были обнаружены злоупотребления.

Джанджуазян отметил, что все отклонения и несоответствия уже исправлены. По словам главного финансиста страны, все дело было в том, что из выделенного бюджета некоторые средства были потрачены на другие нужды телевидения. "Все дело было в несоответствии строк, так или иначе все недочеты уже устранены", - заключил министр финансов.

Отметим, что в СМИ появилась информация о крупных злоупотреблениях средств на Общественном телевидении Армении.