Вторник, 5 Июня 2018 18:10

АрмИнфо. Важность развития армяно- германского партнерства подчеркнул в ходе встречи с послом Германии в Армении Матиасом Кислером армянский премьер Никол Пашинян. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе правительства РА.

При этом он подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в осуществлении шагов, которые придадут новый импульс расширению и укреплению двусторонних политических и экономических контактов. "Мы приветствуем развитие инфраструктуры в Армении со стороны Германии, а также осуществление программы в других областях. Готовы совместными усилиями поднять на новый уровень сотрудничество между нашими странами, которые будут способствовать активизации торгово-экономических отношений, привлечению инвестиций и их эффективной реализации", - сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул необходимость взаимодействия по вопросу реализации в Армении реформ по ряду направлений.

В свою очередь посол выразил убеждение, что совместными усилиями станет возможно стимулирование многостороннего сотрудничества между Арменией и Германией. По его словам, необходимы такие инициативы, которые будут способствовать стимулированию инвестиционных проектов в разных областях.

При это дипломат посчитал перспективными для взаимодействия такие направления как промышленность, развитие инфраструктур, энергетика и другое.

На встрече обсуждались вопросы увеличения объемов товарооборота между двумя странами, геополитической ситуации в регионе, проведения в Армении парламентских выборов, реформирования Избирательного кодекса и ряд других вопросов, вызывающих взаимный интерес.

Коснувшись вопроса проведения выборов, премьер подчеркнул важность изменения Избирательного кодекса таким образом, чтобы оно гарантировало их проведение в соответствии с критериями свободы, справедливости и демократичности.