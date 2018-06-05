Вторник, 5 Июня 2018 17:43

АрмИнфо. В Армении появится еще одна референс-лаборатория. Об этом 5 июня на слушаниях в парламенте страны по исполнению государственного бюджета 2017 года заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, площадка под будущую лабораторию уже выбрана, и в ближайшее время начнется ее строительство. Основной задачей новой лаборатории станет проведение исследований в сфере здравоохранения. При этом, на ее поддержание медицинские центры страны должны будут отчислять порядка 10% от своей прибыли, поскольку должны быть заинтересованы в результатах исследований. Финансовая деятельность новой структуры будет контролироваться в электронной форме. При выявлении коррупционных рисков лаборатория может быть лишена лицензии. При этом, министр не указал источники финансирования нового проекта, отметив лишь, что новая лаборатория будет оснащена новейшей техникой и высококвалифицированными кадрами.

Следует отметить, однако, что в Армении подобного рода лаборатории воспринимаются общественностью как объекты двойного назначения и

связано это с США. Еще в 2016 году при финансировании Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США в республике открылись три подобные лаборатории - в Ереване, Гюмри и Иджеване. После их открытия в армянских и российских СМИ получила широкую огласку информация о том, что эти лаборатории могут быть использованы для создания и производства биологического оружия. США заявляли о гражданском назначении референс-лабораторий, однако информация об их двойном назначении продолжает активно муссироваться в СМИ Армении. На создание референс-лабораторий в Армении Минобороны США выделило около $15,5 млн, из которых, согласно открытым источникам, $4,1 млн было вложено в строительство референс-лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов Министерства сельского хозяйства РА, $9,8 млн - на ремонт лаборатории Национального центра по контролю и профилактике в Ереване, и $1,7 млн - на приобретение нового оборудования и мебели.