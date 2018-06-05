Вторник, 5 Июня 2018 17:36

АрмИнфо. Благотворительный Фонд <Степан Гишян> подвел итоги объявленного в начале года конкурса грантов. Как сообщает пресс-служба Банка ACBA-Credit-Agricole, в 2018г количество поданных заявок достигло 220 против 80 в 2017г.

Согласно решению Совета Фонда, в 2018 году содействие получат программы, представленные 5 следующими организациям: ОО <Фонд ресурсный центр развития женщин>, Фонд содействия детям-инвалидам и их родителям <Сорс>, ГНКО Бюраканская обсерватория им. Амбарцумяна НААН, Фонд французско-армянского развития, и Союз компаний ИТ.

Видеоматериал можно посмотреть Youtube по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WdVWKZbVlw0&feature=youtu.be

Напомним, что Благотворительный Фонд <Степан Гишян> был создан два года назад при содействии Банка ACBA-Credit Agricole, французской фингруппы Credit Agricole, Национальной федерации Credit Agricole и семьи Гишян.