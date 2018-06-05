Вторник, 5 Июня 2018 17:09

АрмИнфо. Делегация Минобороны Армении во главе с начальником Генштаба ВС Артаком Давтяном с рабочим визитом находится в Арцахе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, визит проходит в рамках программы сотрудничества и сопоставления партнерства оборонных ведомств двух стран. В сопровождении главы АО НКР Левона Мнацаканяна делегация во главе с Давтяном посетила ряд направлений на передовой и приняла участие в плановых мероприятиях по полевому дежурству.

В ходе проведенных работ были конкретизированы текущие проблемы взаимодействия и перспективы развития, обсуждены возможные действия противника и наиболее эффективный вариант ответа на них.

Давтян высоко оценил современный уровень боевой подготовки АО и последовательные шаги по развитию военно-технических возможностей. При этом он заверил, что ответственные за оборонную сферу Армении и впредь будут оказывать практическое содействие по вопросу усовершенствования боевого потенциала АО.

Стороны также конкретизировали предстоящие действия в рамках двустороннего сотрудничества.