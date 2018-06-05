Вторник, 5 Июня 2018 16:46

АрмИнфо. Глава госслужбы социального обеспечения Армении Ованнес Саакян подал в отставку.

В заявлении, распространенном Саакяном, в частности, говорится: "С первых дней моего пребывания на этом посту и за последующие 9 месяцев я крайне ответственно относился к возложенным на меня обязанностям, руководствовался исключительно принципами честности и порядочности, чего и требовал от всех сотрудников 51 территориального подразделения Службы.

За текущий период мы реализовали несколько основополагающих программ - обеспечили доступность услуг гражданам при получении единовременных пособий при рождении детей, внедрили электронную систему учета трудового стажа. В этом направлении мы активно сотрудничали также с полномочными структурами Арцаха, осуществляя обмен опытом". Под конец Саакян пожелал удачи новому руководству и команде Службы.