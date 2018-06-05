Вторник, 5 Июня 2018 16:40

АрмИнфо. Прокурор, обеспечивающий законный исход по делу об участии мэра и вице-мэра города Масис Давида Амбарцумяна и Карена Оганяна в избиении активиста в ереванской общине Эребуни во время массовых акций протеста, приостановил должностные полномочия двух обвиняемых. Как сообщает Генеральная прокуратура Армении, прокурор посчитал, что обвиняемые, продолжая выполнять свои должностные полномочия, будут препятствовать расследованию дела.

Меж тем, в беседе с корреспондентом АрмИнфо адвокат Амбарцумяна Тигран Атанесян заявил, что прокурор не вправе прекращать должностные полномочия избранного мэра, поскольку это политическая должность. "Подобное решение может принять только полномочная структура",- заявил Атанесян.

Отметим, что ранее суд под поручительство 8 депутатов от Республиканской партии выпустил Амбарцумяна и троих других обвиняемых по делу под подписку о невыезде. Сам Амбарцумян категорическим отрицает свою причастность к драке, имевшей место 22 апреля в ереванской общине Эребуни.