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АрмИнфо. Прокурор, обеспечивающий законный исход по делу об участии мэра и вице-мэра города Масис Давида Амбарцумяна и Карена Оганяна в избиении активиста в ереванской общине Эребуни во время массовых акций протеста, приостановил должностные полномочия двух обвиняемых. Как сообщает Генеральная прокуратура Армении, прокурор посчитал, что обвиняемые, продолжая выполнять свои должностные полномочия, будут препятствовать расследованию дела.
Меж тем, в беседе с корреспондентом АрмИнфо адвокат Амбарцумяна Тигран Атанесян заявил, что прокурор не вправе прекращать должностные полномочия избранного мэра, поскольку это политическая должность. "Подобное решение может принять только полномочная структура",- заявил Атанесян.
Отметим, что ранее суд под поручительство 8 депутатов от Республиканской партии выпустил Амбарцумяна и троих других обвиняемых по делу под подписку о невыезде. Сам Амбарцумян категорическим отрицает свою причастность к драке, имевшей место 22 апреля в ереванской общине Эребуни.
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|Армения продолжит оказывать действенное содействие Арцаху в вопросах совершенствования боевого потенциала Армии обороны
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|Армения и Германия ищут пути углубления сотрудничества
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|Генштаб Армении: И впредь будет оказываться практическое содействие по вопросу усовершенствования боевого потенциала Армии обороны Арцаха
|Глава госслужбы социального обеспечения Армении Ованнес Саакян подал в отставку
|Прокурор прекратил полномочия мэра и вице-мэра Масиса
|Министр: Импорт лекарственных препаратов в Армению будет либерализован
|Минздрав Армении начало переговоры с американским предпринимателем по продолжению строительства Центра превосходства в сфере онкологии
|Армения получит из Китая 200 новых машин "Скорой помощи"
|В 2019 году первоочередной задачей Минздрава станут вопросы первичной медицинской помощи и борьбы с онкозаболеваниями
|В Ереване считают последний курьез с участием азербайджанского СМИ на брифинге в МИД России, очередной попыткой провокации
|Армения поднимет вопрос открытия альтернативной Верхнему Ларсу дороги в ходе визита главы МИД страны в Москву
|Министр: Поляризация общества на богатых и бедных недопустима
|Министр: В Армении уменьшилось количество жалоб на получение инвалидных колясок и слуховых аппаратов
|Балаян: Армения намерена сохранять и расширять традиционные и теплые отношения с Грецией
|Глава МИД Армении посетит Россию и Казахстан
|Глава Кассационного суда Армении подал в отставку
|Реализация программы "Вернись домой" временно откладывается: Миндиаспоры Армении заявляет о растрате средств
|Балаян: С армянской стороны еще с прошлого года ведется серьезная работа по вопросу незаконных поставок оружия из Словакии в Азербайджан
|МИД Армении призывает своих граждан с продленным сроком действия паспорта, перед путешествием в Казахстан, поменять его
|Ереван: Международное признание Геноцида армян необратимый процесс
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о наличии каких-либо договоренностей с хозяйствующими субъектами работать по старым схемам
|Сопредседатели МГ ОБСЕ 13 июня прибудут в Ереван
|Банк ВТБ (Армения) снижает ставки для кредитов под залог золотых изделий
|Айк Кюрегян будет отбывать наказание в открытом режиме
|Четвертый депутат покинул фракцию Республиканской партии Армении, отток из РПА продолжится в ближайшие дни
|В Степанакерте ситуация стабильная, акции протеста прекращены
|Очередное заседание ПА ОДКБ пройдет в Ереване
|Пашинян призвал демонстрантов в Арцахе прекратить митинги и позволить властям страны реализовать достигнутые договоренности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 5 июня
|Бако Саакян об инциденте 1 июня: В Арцахе неприемлемы как подобные инциденты, так и их политизация и разные спекуляции, которые чреваты опасностью раскола в обществе
|Делегация СЕ обсудила с представителями Генпрокуратуры Армении вопросы укрепления мер по борьбе коррупцией
|Корюн Наапетян: События в Арцахе вызывают опасения
|В Армении стартовала Неделя русского языка
|При содействии Конверс Банка в Ванадзоре состоялось представление оперы <Ануш>
|Артур Ванецян: Расследованием по делу 1-го марта СНБ заниматься не будет
|ACBA-Credit Agricole Bank для руководителей МСБ провел бизнес-семинар на тему <Цифровой маркетинг>
|Свитальский: Евросоюз готов помочь Армении в борьбе с коррупцией
|Мнацаканян: В Ереване озабоченны последними процессами вокруг иранской ядерной программы
|Глава МИД Армении не исключил возможность визита премьера РА в США
|Ереван об участии Арцаха в переговорах: Ни Гаджиев, ни Мамедъяров не в состоянии изменить или повлиять на программу правительства Армении
|Ардшинбанк улучшил условия кредитования под залог недвижимости
|Глава МИД Армении не оптимистичен по вопросу нормализации отношений с Турцией
|В Степанакерте продолжаются акции протеста с требованием отставки глав силовых структур
|Мнацаканян: Резкие шаги и изменения во внешней политике достаточно опасны
|Новоназначенный посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Армении
|Глава минздрава Армении и посол США подтвердили ободную готовность продолжить эффективное сотрудничество
|Ванецян: СНБ не намерено начать волну репрессий и арестов в Армении
|Ереван: Армения сегодня находится на этапе, когда формирует основу для продолжения переговоров по урегулированию карабахского конфликта
|Глава МИД Республики Арцах принял руководителя Ассоциации бывших парламентариев Канады
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