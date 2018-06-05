Вторник, 5 Июня 2018 15:46

АрмИнфо. Импорт лекарственных препаратов в Армению будет либерализован. Об этом 5 июня на слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА по исполнению государственного бюджета страны 2017 года заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, в рамках реформ в системе здравоохранения планируется предоставить возможность всем заинтересованным компаниям поставлять

фармацевтические препараты в Армению при соблюдении всех норм. Эта мера, продолжил министр, приведет к снижению цен на лекарственные препараты, в том числе, на препараты для лечения онкологических заболеваний на внутреннем рынке республики. При этом предусмотрено, что государство само будет определять перечень лекарств, и предлагать его поставщикам.

Идет работа по изучению возможностей освобождения препаратов, которые будут ввозиться в Армению в рамках государственного заказа, от НДС. "Мы ведем переговоры по этому вопросу с Комитетом государственных доходов на предмет возможного влияния данного решения на бюджет страны. Если выяснится, что влияние не существенное, то мы пойдем на этот шаг", - отметил Арсен Торосян, указав при этом на ситуацию в Грузии, где цены на фармацевтические препараты значительно ниже, чем в Армении.

Ранее парламент Армении принял поправки в законе "О лекарствах", которыми предоставляется право медицинским центрам страны самим ввозить лекарственные препараты для своих нужд. В настоящее время право на импорт лекарственных препаратов принадлежат лишь крупным оптовым компаниям. Так, из 150 компаний - импортеров на долю 5 приходится 75% всех поставок, что сказывается на ценах. В этой связи предлагается немного расширить поле фармацевтики. В частности, предлагается предоставить больницам право на ввоз для себя лекарств без лицензии на оптовую торговлю при наличии у больницы лицензии на аптечную деятельность. Кроме того, предлагается разрешить физическим лицам ввозить из-за рубежа лекарства не только для своих нужд, но и для нужд членов семьи. При этом, разрешается физическим лицам завозить из-за рубежа не более 10 наименований лекарственных препаратов.