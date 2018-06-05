Вторник, 5 Июня 2018 14:44

АрмИнфо.В ближайшее время Армения получит из Китая 200 новых машин для бригад "Скорой помощи". Об этом 5 июня на слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА по исполнению государственного бюджета 2017 года заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, с приобретением новой техники вопрос с обеспеченностью машинами "Скорой помощи" будет полностью решен. Более того, образуется даже резерв, который будет использован сельскими амбулаториями.

Министр отметил, что в настоящее время 70% всех вызовов бригад "Скорой помощи" никак не связано с госпитализацией. В этом контексте планируется реформировать данную сферу, что даст возможность сэкономить и время, и средства госбюджета, снизить загруженность бригад "Скорой помощи".