Вторник, 5 Июня 2018 14:35

АрмИнфо. В МИД Армении считают последний курьез с участием азербайджанского СМИ на брифинге в Министерстве иностранных дел России очередной попыткой провокации, которая была пресечена российской стороной.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, 5 июня в ходе брифинга коснувшись курьеза, произошедшего в ходе брифинга представителя МИД России Артема Кожина и искажения азербайджанскими СМИ его ответа по карабахскому конфликту, в частности, сказал: "Что касается очередной попытки провокации азербайджанского СМИ на площадке МИД России, то это не новость. Подобные попытки были на протяжении лет, когда брифинги проводила Мария Захарова, до нее Лукашевич, еще раньше Нестеренко. Была очередная попытка провокации, которая была пресечена нашими российскими коллегами".

Отметим, что согласно стенограмме МИД России, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге 1 июня на вопрос азербайджанского журналиста о том, что в одном из своих недавних интервью премьер- министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия "незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана". Насколько подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык, в частности, заявил: "Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными". Меж тем, официальный Баку обвинил МИД России в искажении слов Кожина по карабахскому урегулированию и осудили данные действия.