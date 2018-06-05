Вторник, 5 Июня 2018 14:34

АрмИнфо.Армения поднимет вопрос открытия альтернативной Верхнему Ларсу дороги в ходе визита главы МИД страны в Москву. Об этом 5 июня в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, отвечая на вопрос каковы последние договоренности по вопросу возможного открытия альтернативной дороги в Россию через Абхазию или Южную Осетию.

Балаян напомнил, что последняя встреча Абашидзе-Карасин прошла в Праге, после которой с публичными оценками выступили и грузинская, и российская стороны. "Несомненно, в рамках визита министра Зограба Мнацаканяна в Москву этот вопрос также будет поднят. И мы не скрывали

и не скрываем, что первая заинтересована сторона в том, чтобы иметь

альтернативную связь с Россией - эта Армения. И мы сделаем все от нас

зависящее, для того, чтобы эта дорога открылась. По понятным

причинам, есть разные стороны, которые не только содействуют этому,

но и чинят препятствия по вопросу открытия этой дороги. Мы являемся сторонниками того, чтобы до достижения конкретных договоренностей и результатов все проходило конфиденциально", - заключил представитель МИД РА.

Отвечая на вопрос, возможно ли подписание нового стратегического документа между Арменией и Грузией, Балаян подчеркнул, что у Тбилиси и Еревана есть четкий и простой настрой сделать всё, чтобы теплые отношения между двумя станами были капитализированы в межгосударственные, чтобы они были подняты на качественно новый уровень. По его словам, пока сложно сказать в какого рода документах они будут выражены, однако, сейчас работа над большим документом не ведется.

Ранее стало известно, что представители России и Грузии на встрече в Праге достигли соглашения, согласно которому для таможенного контроля за грузами на территориях Абхазии и Южной Осетии должна быть сформирована трехсторонняя комиссия, состоящая из представителей Грузии, России и швейцарской компании SGS. В случае реализации соглашения у Армении будут альтернативные пути транспортировки грузов в тех случаях, когда дорога через "Верхний Ларс" будет закрыта.

Напомним, специальный посланник премьер-министра Грузии по линии отношений с Россией Зураб Абашидзе перед встречей с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным заявил, что официальный Тбилиси готов к открытию "торговых коридоров" из России в Грузию и Армению.

Отметим, что в Ереване рассматривают имплементацию соглашения 2011 года о мониторинге грузов на российско-грузинской границе как

альтернативу КПП "Верхний Ларс", который является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Армению с Россией. В зимний период на КПП из-за угроза обвала лавин происходят скопления грузовых автомобилей, аналогичная ситуация складывается в весенний и осенний периоды, когда возникает угроза схода селевых потоков. На одном из заседаний правительства бывший премьер-министр Карен Карапетян поручил Минтрансу разработать альтернативные транспортные коммуникации с Россией и провести по этому поводу переговоры с российской и грузинской сторонами.