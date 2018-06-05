Вторник, 5 Июня 2018 13:42

АрмИнфо. Поляризация общества на богатых и бедных недопустима. Об этом 5 мая на слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА по исполнению государственного бюджета Армении 2017 года заявила министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян.

В качестве примера министр привела тот факт, что за время выполнения ею своих обязательств (чуть более месяца) количество лиц, обращающихся в службу занятости за трудоустройством, с 7 тысяч увеличилось почти в три раза. В настоящее время, продолжила Тандилян, рассматриваются различные подходы по решению проблемы, одним из которых является повышение эффективности использования бюджетных средств при оказании помощи социально незащищенным слоям населения. В этих целях будет создана рабочая группа, которая займется решением данного вопроса.

"У нас есть рабочие места, но нет соответствующих кадров, которые восполнят нехватку, и если есть рабочие места, но есть безработица, то здесь налицо серьезная проблема", - подчеркнула министр.

Она добавила, что в 2017 году на реализацию 91 программы в системе социального обеспечения и занятости граждан было направлено 409 млрд драмов, что составляет 27,2% от всех бюджетных отчислений. В основном, программы были направлены на решение проблем в сфере занятости, пенсионного обеспечения, внедрения института волонтеров, переподготовку молодых матерей. Изменилась и система оценка неимущих слоев населения. "Задачей нашего министерства является минимизация бедности, но этот вопрос необходимо решать комплексно, путем наращивания экономического потенциала страны. Возможности же самого министерства в решении поставленной задачи ограничены", - констатировала Мане Тандилян.

Она указала также на важность вовлечения в трудовую деятельность лиц, содержащихся в уголовно- исправительных учреждениях. Министерство совместно с министерством юстиции изучит этот вопрос, с учетом имеющихся ограничений. "Но, в любом случае, это важно и с точки зрения дальнейшей интеграции заключенных в общество", - подчеркнула глава социального ведомства.