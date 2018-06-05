Вторник, 5 Июня 2018 13:40

АрмИнфо.У Армении сложились теплые и дружественные отношения с Грецией, и армянский посол является важным звеном в них. Об этом 5 июня в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись критики посла нашей страны в Греции со стороны армянской общины.

При этом он добавил, что важным мостом и активным звеном в этих отношениях также является армянская община Греции. "Для нас, могу также сказать и от имени нашего министра, что очень неприятно, когда некоторые рабочие вопросы были опущены до бытового уровня. Мы считаем, что необходимо решать эти вопросы посредством диалога, без взаимных оскорблений и обид. Мы намерены сохранять и расширять наши традиционные, теплые отношения с Грецией. И полагаем, что и посол, и община играют важную роль в этом вопросе", - сказал Балаян.

Отвечая на вопрос, исходя из последних заявлений послов США и ЕС в Армении, можно ли считать, что Армения намеревается укреплять отношения с Западом, пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что будет сделано все, чтобы отношения с Западом и дальше развивались, с Россией углублялись, а также развивалось взаимодействие с разными странами на разных континентах. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время в Армению планируются визиты на высоком уровне, сейчас согласовывается повестка