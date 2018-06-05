Вторник, 5 Июня 2018 13:39

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, по приглашению российского коллеги 6-7 июня посетит Москву. Об этом 5 июня в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По словам пресс-секретаря МИД РА, в Москве Мнацаканян проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, по итогам которой состоится совместная пресс- конференция, также запланированы встречи с представителями российского законодательного органа, а также армянскими студентами.

По словам Балаяна, на повестке встречи с российским коллегой, безусловно, нагорно- карабахский конфликт, а также вопросы как двустороннего взаимодействия, так и многостороннего, в контексте встречи российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Он также сообщил, что 11 июня Мнацаканян посетит Казахстан. В Алматы он примет участие в заседание СМИД ОДКБ. Кроме того, 18-19 июня Армению посетит делегация комитета по внешним отношениям Совета Европы, запланированы встречи с представителями исполнительного и законодательного органов. Балаян также подчеркнул, что в конце месяца ожидается интенсивная повестка визитов, информация о которых будет дана позже.