Вторник, 5 Июня 2018 13:34

АрмИнфо. Министерство Диаспоры Армении решило временно отложить реализацию основных программ - "Вернись домой", "Летняя школа" и фестиваля "Моя Армения".

Как заявил глава ведомства Мхитар Айрапетян 5 июня на встрече с журналистами, у него есть сомнения по поводу необоснованной растраты средств, выделенных на эти программы. По словам министра, первые нотки озабоченности в связи с финансовыми излишествами в ведомстве у него возникли после того, как он ознакомился с расходами и тендерами, проведенными через ГНКО Центр "Армения-Диаспора". Например, как сообщил Айрапетян, ланч одного участника программы "Вернись домой" обходился в 4 тыс драмов. "Что каждому ребенку собирались подавать баранину, черную икру, или что?", - поинтересовался он.

Помимо этого, как считает Айрапетян, программы министерства Диаспоры, которые утверждены правительством и прошли по конкурсу, могут нести коррупционные риски. Выяснилось, что тендеры в основном выигрывали одни и те же организации. Их имена будут опубликованы после совместных изучений с правоохранительными органами. Свою обеспокоенность Мхитар Айрапетян представил также начальнику Государственной контрольной службы Давиду Санасаряну. В результате министр поставил вопрос о целесообразности реализации указанных программ на данном этапе и принял решение об их временном приостановлении, а по поручению Давида Санасаряна будет проведен аудит. В Миндиаспоре отнесутся с пониманием к недовольству тех родителей, которые уже купили авиабилеты в Ереван для своих детей (программа должна была стартовать 17 июня - Ред.). "Все, что мы делаем, направлено также на то, что хотя и сегодня им причиняется некоторое неудобство, однако завтра они примут участие в других наших программах гордо, с высоко поднятой головой, будучи уверенными, что любая потраченная нашим министерством копейка была целенаправленной и открытой - без раздутых цифр. Я понимаю тех нескольких сотен людей, которые купили эти авиабилеты, однако наш принцип - исключить коррупционные риски. Но те программы, которые временно откладываются, будут усовершенствованы", - заключил Айрапетян.