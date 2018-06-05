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АрмИнфо. Казахстан внес изменения в правила въезда в страну. Об этом 5 июня в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
"Информация для тех наших граждан Армении, кто намеревается путешествовать в Казахстан и у них на руках паспорта с законченным сроком действия или уже продленным. Поскольку Казахстан ввел новые правила въезда в страну, согласно которым запрещается въезд с паспортами с продленными сроком действия, призываем наших граждан с такими паспортами воздержаться от поездок в эту страну. Призываем вас сначала поменять свой паспорт, и лишь потом направляться в Казахстан", - подчеркнул Балаян.
|Министр: Импорт лекарственных препаратов в Армению будет либерализован
|Минздрав Армении начало переговоры с американским предпринимателем по продолжению строительства Центра превосходства в сфере онкологии
|Армения получит из Китая 200 новых машин "Скорой помощи"
|В 2019 году первоочередной задачей Минздрава станут вопросы первичной медицинской помощи и борьбы с онкозаболеваниями
|В Ереване считают последний курьез с участием азербайджанского СМИ на брифинге в МИД России, очередной попыткой провокации
|Армения поднимет вопрос открытия альтернативной Верхнему Ларсу дороги в ходе визита главы МИД страны в Москву
|Министр: Поляризация общества на богатых и бедных недопустима
|Министр: В Армении уменьшилось количество жалоб на получение инвалидных колясок и слуховых аппаратов
|Балаян: Армения намерена сохранять и расширять традиционные и теплые отношения с Грецией
|Глава МИД Армении посетит Россию и Казахстан
|Глава Кассационного суда Армении подал в отставку
|Реализация программы "Вернись домой" временно откладывается: Миндиаспоры Армении заявляет о растрате средств
|Балаян: С армянской стороны еще с прошлого года ведется серьезная работа по вопросу незаконных поставок оружия из Словакии в Азербайджан
|МИД Армении призывает своих граждан с продленным сроком действия паспорта, перед путешествием в Казахстан, поменять его
|Ереван: Международное признание Геноцида армян необратимый процесс
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о наличии каких-либо договоренностей с хозяйствующими субъектами работать по старым схемам
|Сопредседатели МГ ОБСЕ 13 июня прибудут в Ереван
|Банк ВТБ (Армения) снижает ставки для кредитов под залог золотых изделий
|Айк Кюрегян будет отбывать наказание в открытом режиме
|Четвертый депутат покинул фракцию Республиканской партии Армении, отток из РПА продолжится в ближайшие дни
|В Степанакерте ситуация стабильная, акции протеста прекращены
|Очередное заседание ПА ОДКБ пройдет в Ереване
|Пашинян призвал демонстрантов в Арцахе прекратить митинги и позволить властям страны реализовать достигнутые договоренности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 5 июня
|Бако Саакян об инциденте 1 июня: В Арцахе неприемлемы как подобные инциденты, так и их политизация и разные спекуляции, которые чреваты опасностью раскола в обществе
|Делегация СЕ обсудила с представителями Генпрокуратуры Армении вопросы укрепления мер по борьбе коррупцией
|Корюн Наапетян: События в Арцахе вызывают опасения
|В Армении стартовала Неделя русского языка
|При содействии Конверс Банка в Ванадзоре состоялось представление оперы <Ануш>
|Артур Ванецян: Расследованием по делу 1-го марта СНБ заниматься не будет
|ACBA-Credit Agricole Bank для руководителей МСБ провел бизнес-семинар на тему <Цифровой маркетинг>
|Свитальский: Евросоюз готов помочь Армении в борьбе с коррупцией
|Мнацаканян: В Ереване озабоченны последними процессами вокруг иранской ядерной программы
|Глава МИД Армении не исключил возможность визита премьера РА в США
|Ереван об участии Арцаха в переговорах: Ни Гаджиев, ни Мамедъяров не в состоянии изменить или повлиять на программу правительства Армении
|Ардшинбанк улучшил условия кредитования под залог недвижимости
|Глава МИД Армении не оптимистичен по вопросу нормализации отношений с Турцией
|В Степанакерте продолжаются акции протеста с требованием отставки глав силовых структур
|Мнацаканян: Резкие шаги и изменения во внешней политике достаточно опасны
|Новоназначенный посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Армении
|Глава минздрава Армении и посол США подтвердили ободную готовность продолжить эффективное сотрудничество
|Ванецян: СНБ не намерено начать волну репрессий и арестов в Армении
|Ереван: Армения сегодня находится на этапе, когда формирует основу для продолжения переговоров по урегулированию карабахского конфликта
|Глава МИД Республики Арцах принял руководителя Ассоциации бывших парламентариев Канады
|Валерий Осипян: Нельзя говорить о том, что раньше коррупция в Полиции носила повсеместный характер
|Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
|Армен Саркисян: Служить интересам народа означает служить интересам дружбы между армянским и российским народами
|Ереван: Рамочное соглашение Армения-ЕС - одно из самых успешных примеров, когда внешняя политика служит внутренним целям
|Таможенники предотвратили очередную попытку контрабандного ввоза груза на территорию Армении
|Гражданин Ирана пытался незаконно пересечь границу Арцаха
|Армия обороны Арцаха призывает воздержаться от любых искусственных и опасных шагов по обострению ситуации в Республике
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го июня
|Бако Саакян: Сохранение стабильности и законности, обеспечение безопасности границ являются исключительными ценностями народа
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Российские пограничники задержали двух нарушителей госграницы Армении, проникших на территорию страны со стороны Турции
|GeoProMining в Армении провела ряд мероприятий, посвященных международному Дню защиты детей
|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|В Ереване обсудили развитие системы управления рисками в таможенных органах ЕАЭС
|В Beeline прошла встреча с HR-ассоциацией Армении
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