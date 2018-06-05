Вторник, 5 Июня 2018 12:57

АрмИнфо. Казахстан внес изменения в правила въезда в страну. Об этом 5 июня в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Информация для тех наших граждан Армении, кто намеревается путешествовать в Казахстан и у них на руках паспорта с законченным сроком действия или уже продленным. Поскольку Казахстан ввел новые правила въезда в страну, согласно которым запрещается въезд с паспортами с продленными сроком действия, призываем наших граждан с такими паспортами воздержаться от поездок в эту страну. Призываем вас сначала поменять свой паспорт, и лишь потом направляться в Казахстан", - подчеркнул Балаян.