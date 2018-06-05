Вторник, 5 Июня 2018 12:34

АрмИнфо. Вопрос признания Геноцида армян имеет приоритетное значение для Армении. Об этом 5 июня в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя ситуацию, сложившуюся в израильском Кнессете по вопросу признания Геноцида армян.

По словам представителя МИД РА, признание преступления Геноцид - это процесс верховенства общечеловеческих ценностей и подтверждения прав человека, призванный исключить повторение новых преступлений против человечности вне зависимости от внутриполитических и геополитических процессов. "Для Армении этот вопрос имеет приоритетное значение. Мы продолжим играть ведущую роль в усилиях международного сообщества в этом направлении", - сказал он, и в этом контексте добавил, что принятые десятки документов на разных международных площадках свидетельствуют о том, что процесс международного признания Геноцида армян необратим.

Отметим, что 23 мая Кнессет одобрил предложение о проведении пленарной дискуссии по поводу признания Геноцида армян. Однако спикер Кнессета Юлий Эдельштейн снял с рассмотрения парламента вопрос о признании Геноцида армян, чтобы избежать конфуза, так как не было ясно, поддержит ли это решение большинство.

Примечательно, что сам Эдельштейн на протяжении многих лет, в том числе на прошлой неделе, неоднократно заявлял, что поддерживает признание Геноцида армян. При этом лидер партии "Мерец" Тамар Зандберг, которая и внесла предложение в Кнессет, обвинила Эдельштейна в том, что он ставит политику выше морали. "Кнессет должен выполнить обещание. Это вопрос исторической справедливости", - заявила лидер "Мерец". Отметим, что обсуждения в Кнессете были инициированы на фоне ухудшения отношений между Турцией и Израилем.

Более того, премьер-министр и глава МИД Израиля Биньямин Нетаньяху принял рекомендации внешнеполитического ведомства страны перенести обсуждение в Кнессете (парламенте) законопроекта о признании Геноцида армян до завершения назначенных на 24 июня досрочных парламентских выборов в Турции.