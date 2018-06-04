Понедельник, 4 Июня 2018 20:08

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян 4 июня провел очередное совещание с участием членов правительства и руководителей других государственных органов, в связи с внутриполитической ситуацией сложившейся в республике.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, Саакян отметил, что печальный инцидент, произошедший в Степанакерте вечером 1 июня, был осужден со стороны государства, расценен как недопустимый и получил правовую оценку.

"Расследование безоговорочно будет проведено в строгом соответствии с буквой и духом закона и по возможности публично, при этом общество будет периодически оповещаться о его ходе. Все виновные будут привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке", - отметил в своем слове Бако Саакян. Глава государства подчеркнул, что в нашей стране неприемлемы как подобные инциденты, так и их политизация и разные спекуляции, которые чреваты опасностью раскола в обществе.

"В этом контексте я хотел бы особо обратиться к нашему народу, полагаясь на его мудрость, способность быстро ориентироваться в сложных ситуациях, проявлять трезвость, разносторонний взвешенный подход, заботливое и отзывчивое отношение к важнейшим вопросам и принимать правильные решения. Внутренняя стабильность, единство и солидарность, сохранение непоколебимости государственных основ, последовательное повышение безопасности и обороноспособности страны, обеспечение мирных условий для жизни и работы наших граждан, решение важнейших социально- экономических вопросов с целью улучшения жизненных условий народа являются для нас исключительными ценностями", - подчеркнул Саакян.

Президент отметил, что власти, звенья государственного управления обязаны проявлять наивысшую степень ответственности в деле решения существующих проблем, проводя в этом направлении принципиальную, последовательную и кропотливую работу.

Меж тем, в Степанакерте продолжаются акции протеста с требованием отставки глав силовых структур.

Участников и организаторов акции не удовлетворила встреча с президентом Арцаха Бако Саакяном, который заявил, что в ближайшее время вопрос будет решен в институциональном русле, то есть в сфере силовых структур произойдут структурные реформы, вне зависимости от личности их руководителей. После встречи с Саакяном было принято решение продолжить акции протеста.

Отметим, что 1 июня в Степанакерте произошла драка между двумя гражданами Арцаха и несколькими сотрудниками Службы национальной безопасности. Участники драки были подвергнуты приводу. После этого в Степанакерте начались акции протеста с требованием отставки глав силовых структур республики.