Понедельник, 4 Июня 2018 20:07

АрмИнфо.Делегация Совета Европы обсудила с представителями Генпрокуратуры Армении вопросы, связанные с укреплением мер по борьбе коррупцией. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РА.

В рамках подготовки к реализации второго этапа программы "Партнерство во имя хорошего правления" (2019-21 гг.) по укреплению мероприятий по предотвращению экономических преступления и борьбе с ними 4 июня Генпрокуратуру посетили замглавы Ереванского офиса СЕ Лорета Виойу и рабочая группа управления по борьбе с экономическими преступлениями Совета Европы.

Стороны обсудили возможности совместной разработки дорожной карты по методологии борьбы с незаконным обогащением, а также вопросы, касательно повышения эффективности взаимодействия структур, занимающихся расследованием преступлений связанных с экономической деятельностью и коррупцией. Была подчеркнута важность изучения европейского опыта в этой сфер, а также обмена опытом с правоохранительными структурами РА.

Были оценены ощутимые результаты долгосрочного сотрудничества прокуратуры с офисом СЕ в Ереване.