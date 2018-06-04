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 Понедельник, 4 Июня 2018 20:05
Ани Мшецян

Корюн Наапетян: События в Арцахе вызывают опасения

Корюн Наапетян: События в Арцахе вызывают опасения

АрмИнфо. То, что сейчас происходит в Степанакерте, вызывает опасения, и надеюсь, что ситуация будет урегулирована, исходя из интересов арцахского народа и безопасности Арцаха, что очень важно для всех нас. Об этом 4 июня в беседе с журналистами заявил председатель постоянной комиссии парламента по вопросам обороны, внутренних дел и национальной безопасности Корюн Наапетян.

Он отметил, что нельзя предпринимать шаги, которые поставили бы под вопрос безопасность Арцаха. "Противник может воспользоваться подобной ситуацией", - подчеркнул депутат, при этом заметив, что в любом случае права граждан республики должны быть соблюдены.

На вопрос о том, должны ли власти Армении вмешаться в ситуацию в Арцахе, депутат заявил: "Я думаю, что определенные оценки из Армении должны быть озвучены".  Относительно того, может ли в Арцахе повториться сценарий событий в Армении, приведший к смене власти, Наапятян заявил, что ничего не следует исключать.

Отметим, что 1 июня в Степанакерте произошла драка между двумя гражданами Арцаха и несколькими сотрудниками Службы национальной безопасности. Участники драки были подвергнуты приводу. После этого в Степанакерте начались акции протеста с требованием отставки глав силовых структур республики. Сегодня днем в НКР прошли акции протеста с требование отставки глав силовых структур. До этого демонстранты встречались с президентом Арцаха Бако Саакяном, однако, их не удовлетворил ответ главы государства, который заявил, что в ближайшее время вопрос будет решен в институциональном русле, то есть в сфере силовых структур произойдут структурные реформы, вне зависимости от личности их руководителей. 

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