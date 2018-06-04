Понедельник, 4 Июня 2018 19:21

АрмИнфо.В период с 4 по 8 июня 2018 года в Армению пройдут комплексные мероприятия по празднованию Недели русского языка в, посвящённой великому русскому поэту, писателю, основоположнику современного русского литературного языка Александру Сергеевичу Пушкину.

Как сообщает Российский центр науки и культуры в Ереване, в рамках Недели русского языка состоится вручение свидетельств участникам международной образовательной акции "Тотальный диктант", прошедшей 14 апреля в Ереване. Торжественные мероприятия пройдут в Российском центре науки и культуры в Ереване (4 июня в 16:30) и в Ереванском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (6 июня в 13:30).

В течение Недели русского языка в РЦНК в Ереване будет действовать выставка книг и мультимедийных материалов, посвящённых А.С. Пушкину.

5 июня в 13:00 в Ширакской областной библиотеке (г. Гюмри) будет организована литературно-музыкальная композиция "Жив талант, бессмертен гений!" c участием учащихся основной школы № 6 имени А.С. Пушкина г. Гюмри. Мероприятие откроет VII Республиканский фестиваль Союза Пушкинских школ Армении под девизом "Друзья мои, прекрасен наш союз!". Затем в Центральном парке имени М. Горького города Гюмри состоится возложение цветов к памятнику А.С. Пушкину.

5 июня в 15:00 в филиале РЦНК в Гюмри будет проведена торжественная церемония вручения сертификатов учителям русского языка и литературы школ города Гюмри, прошедшим курсы повышения квалификации Уральского федерального университета. 6 июня в 11:00 в основной школе № 8 им.

А.С. Пушкина города Еревана состоится празднование Международного дня русского языка, которое начнется с возложения цветов к памятнику великому русскому поэту. В рамках мероприятия восьмиклассники представят литературную композицию "Пушкин в переводах армянских поэтов и писателей" в рамках VII Республиканского фестиваля Союза Пушкинских школ Армении под девизом "Друзья мои, прекрасен наш союз!".

6 июня на Пушкинском перевале в Лорийской области Армении пройдет XIII Республиканский праздник пушкинской поэзии "Он предсказал великий путь России", в котором примут участие представители общественных организаций российских соотечественников, преподаватели, студенты, учителя и школьники. 6 июня в 16:30 в Центре искусств Мугдусян состоится мастер-класс по живописи "Сказки А.С. Пушкина". 7 июня в 12:00 в библиотеке Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова будет открыта выставка книг ведущих российских издательств, которые Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына передает в дар Ереванскому государственному университету языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова. Выставочные экспозиции содержат классическую и современную художественную литературу, книги по истории, философии, литературоведению, искусству, культуре, издания, рассказывающие о современной России, словари и учебные пособия по русскому языку.

8 июня в 14:00 основная школа № 4 им. А.С. Пушкина города Ванадзор Лорийской области примет эстафету фестиваля Союза Пушкинских школ Армении. Учащиеся школы выступят с театрализованным представлением "Пушкин в Лицее".

8 июня в 15:30 в РЦНК в Ереване состоится открытый урок по сказке "Яблоко", посвященный 115-летию со дня рождения В.Г. Сутеева, с участием слушателей курсов русского языка по программам "Теремок" и "Ступеньки". 8 июня в 18:45 в РЦНК в Ереване будет проведен тематический урок, посвящённый Дню России. Участниками станут слушатели курсов русского языка по программе "Общение". В школах, носящих имя А.С. Пушкина, состоится традиционное чествование победителей Республиканской олимпиады по русскому языку 2017/2018 учебного года.