Понедельник, 4 Июня 2018 18:08

АрмИнфо.При содействии Конверс Банка по случаю Международного дня защиты детей, труппа Академического театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна в Ванадзоре представила детям оперу "Ануш".

Как сообщает пресс-служба Банка, на опере присутствовали сотни детей, в том числе бенефициары центров по специальному уходу за детьми.

"Конверс Банк традиционно празднует Международный день защиты детей, даря 1 июня небольшой праздник детям, проживающим в разных регионах. На этот раз мы предоставили им возможность послушать классическую музыку. Представление оперы "Ануш" в Ванадзоре не было случайным. Кто поймет великого армянского писателя Туманяна лучше детей, рожденных и выросших в Лори, на его родине", - сказала руководитель отдела маркетинга Конверс Банка Арегназ Акопян.

В предыдущие годы, по случаю 1 июня, Конверс Банк передал тест-полоски для глюкометра, и подарки детям, страдающим сахарным диабетом, отдыхающим в санатории "Арзни-1" и проходящим лечение в больнице "Мурацан". А сотрудники Банка сдали кровь для детей, лечащихся в Гематологическом центре, и пополнили депозитные счета, открытые на имя 10-и воспитанников детского дома в Ванадзоре, которые получат право распоряжения этими средствами по достижении совершеннолетия.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.