Понедельник, 4 Июня 2018 18:06

АрмИнфо.ACBA-Credit Agricole Bank для руководителей МСБ провел бизнес-семинар на тему <Цифровой маркетинг>. Об этом говорится в официальном сообщении Банка.

<Число бизнесменов, работающих в онлайн-среде постоянно увеличивается. Банк также идет в этом направлении и в этом вопросе намерен помогать своим клиентам. Мы находимся в интерактивной связи с нашими партнерами, выслушиваем бизнес-требования, на основании которых и обусловлено любое действие Банка. Мы ответственно подходим к финансированию, и наша ответственность заключается в предоставлении клиентам необходимых знаний>, - отметил заместитель главного исполнительного директора Банка по линии регулирования бизнес-функций Арсен Мелконян.

Банк постоянно расширяет тематику и географию семинаров для МСБ, которые проводит с 2013 года. На сегодняшний день на счету Банка 65 семинаров, в которых приняли участие порядка 700 представителей МСБ из более чем 470 организаций.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.