Понедельник, 4 Июня 2018 16:49

АрмИнфо.Евросоюз готов помочь Армении в борьбе с коррупцией. Об этом в интервью Азатутюн ТВ сказал руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

Он отметил, что ряд конкретных программ ЕС по оказанию Армении содействия в борьбе с коррупцией уже запущен. "Как Европейский союз мы готовы помочь Армении. В настоящее время уже в запущен ряд конкретных программ содействия Армении в борьбе с коррупцией. Мы посмотрим, что содержится в новой программе правительства, и готовы обсудить, какую поддержку мы можем предложить на техническом уровне",

- отметил Свитальский, подчеркнув, что уже достигнута договоренность с новым правительством Армении о том, что осенью в Ереван прибудет специальная группа ЕС для проведения "партнерского исследования".

Посол отметил, что цель визита - поделиться с армянскими партнерами европейским опытом борьбы с коррупцией. "Мы привлечем лучших экспертов из стран-членов ЕС, у которых есть опыт и знания как в положительном, так и в отрицательном плане, и этот опыт мы будем обсуждать с нашими армянскими коллегами в сентябре", - сказал дипломат, выразив убеждение в том, что Европе есть много чего показать Армении в плане организации эффективной борьбы с коррупцией.