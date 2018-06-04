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АрмИнфо.Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении. Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос о том, как выход США из иранской ядерной программы может сказаться на армяно-иранских отношениях.
"Мы пристально следим за этими процессами, так как вопрос касается наших важных партнеров. Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении. За эти 27 лет мы установили и сформировали отношения, где четко указана их жизненная важность. Вместе с тем, у нас четкая и углубленная повестка с США. Мы всегда были чувствительны к этому вопросу, и приложили усилия, чтобы сделать понятным нашу политику. В действительности, в 2015 году мы были в числе первых, кто приветствовал принятие всеобъемлющей программы действий, соответствующую резолюцию Собвеза ООН потому, что очень четко видели открывающиеся широкие возможности как с точки зрения региональной стабильности, так и расширения возможностей для сотрудничества", - сказал Мнацаканян.
При этом он подчеркнул, что последние процессы вызывают серьезную озабоченность в Ереване. Министр считает, что официальный Ереван должен быть чувствительным в этом вопросе, сделать понятным волнующие его вопросы, а также основанную на этом свою позицию и держаться в том поле, который не нанесет серьезный ущерб Армении. По его словам, это касается всех партнеров Армении, вовлеченных в это процесс, включая США и Иран.
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|Бако Саакян: Сохранение стабильности и законности, обеспечение безопасности границ являются исключительными ценностями народа
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|Российские пограничники задержали двух нарушителей госграницы Армении, проникших на территорию страны со стороны Турции
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|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|В Ереване обсудили развитие системы управления рисками в таможенных органах ЕАЭС
|В Beeline прошла встреча с HR-ассоциацией Армении
|Арарат Мирзоян: Есть траты, которые необходимы для эффективной работы аппарата государственного управления
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|На основании заявления депутата Карена Авагяна в отношении исполнительного директора Молодежного фонда возбуждено уголовное дело
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|Эксперт: ЕАЭС не должен быть инструментом давления на Армению по карабахскому вопросу (video)
|Секретарь Совбеза РА: Лишь эффективная борьба с системной коррупцией позволит поставить Армению на рельсы развития (video)
|Эдуард Агаджанян: Ара Баблоян был приглашен в Сардарапат в качестве спикера Парламента
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