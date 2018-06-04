Понедельник, 4 Июня 2018 16:47

АрмИнфо.Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении. Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос о том, как выход США из иранской ядерной программы может сказаться на армяно-иранских отношениях.

"Мы пристально следим за этими процессами, так как вопрос касается наших важных партнеров. Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении. За эти 27 лет мы установили и сформировали отношения, где четко указана их жизненная важность. Вместе с тем, у нас четкая и углубленная повестка с США. Мы всегда были чувствительны к этому вопросу, и приложили усилия, чтобы сделать понятным нашу политику. В действительности, в 2015 году мы были в числе первых, кто приветствовал принятие всеобъемлющей программы действий, соответствующую резолюцию Собвеза ООН потому, что очень четко видели открывающиеся широкие возможности как с точки зрения региональной стабильности, так и расширения возможностей для сотрудничества", - сказал Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что последние процессы вызывают серьезную озабоченность в Ереване. Министр считает, что официальный Ереван должен быть чувствительным в этом вопросе, сделать понятным волнующие его вопросы, а также основанную на этом свою позицию и держаться в том поле, который не нанесет серьезный ущерб Армении. По его словам, это касается всех партнеров Армении, вовлеченных в это процесс, включая США и Иран.