Понедельник, 4 Июня 2018 16:46

АрмИнфо.Проекты корпорации "Вызовы тысячелетия" один из каналов сотрудничества и содействия реформам в Армении. Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, коснувшись возможностей возобновления реализации в республики проектов корпорации "Вызовы тысячелетия".

"Да, в этих рамках у нас сложился диалог с США, и мы попытаемся сделать все, чтобы обеспечить содействие как по этому каналу, так и по любому другому. Но, хочу подчеркнуть, что у нас есть некоторые намерения, они есть и со стороны наших американских партнеров", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, намерен ли премьер-министр посетить США до парламентских выборов, Мнацаканян заметил, что армянский премьер уже начал свои первые визиты, состоялся визит в Грузию и это является важной функцией в повестке премьера по части внешней политики. "США, естественно из тех направлений, где премьер осуществит такую функцию. Также будем рады принимать у нас наших американских партнеров из любых других стран. Это естественная работа, которую мы должны осуществлять и осуществляем по некоторым направлениям в самое ближайшее время", - заключил Мнацаканян.

Отметим, что в 2006 году Корпорация "Вызовы тысячелетия" и правительство Армении подписали соглашение, нацеленное на снижение сельской бедности посредством стабильного экономического роста в аграрной сфере. К моменту официального завершения программы инвестиции в рамках гранта корпорации, направленные на реализацию программы "Вызовы тысячелетия - Армения" составили около $177 млн. Реализация пятилетней программы "Вызовы тысячелетия-Армения" официально завершилась в конце сентября 2011 года. В 2013 году тогдашний премьер-министр Армении Тигран Саркисян поручил экс-министру финансов Давиду Саркисяну поднять вопрос о возобновлении в республике программы "Вызовы тысячелетия" на заседании армяно-американской межправительственной комиссии, а также обратиться с соответствующей заявкой в офис корпорации "Вызовы тысячелетия". По словам премьера, предусловием для повторного обращения являются показатели предыдущей программы. Вместе с тем он отметил, что вероятность возобновления программы не очень высока. Уже в апреле 2017 года в онлайн-диалоге с представителями Комитета США по Армянскому вопросу (АНКА) посол США в Армении Ричард Миллp заявил, что возможная выдача гранта Армении американской корпорацией "Вызовы тысячелетия" во многом зависит от предстоящих весной парламентских выборов.