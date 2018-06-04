Понедельник, 4 Июня 2018 16:45

АрмИнфо.Существует проект программы правительства Армении, из которой армянское внешнеполитическое ведомства будет исходить в своей работе. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс- секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись заявлений официального Баку о необоснованности утверждений Армении о необходимости вовлечения Арцаха в переговорный процесс.

"Комментировать вышеупомянутые, да и прочие заявления Гаджиева уже само по себе смешно, и потому, что азербайджанский дипломат явно не владеет ситуацией и хочет представить ее в выгодном Азербайджану свете, что понятно, так как это его работа. Но это тоже необходимо делать с достоинством, к сожалению, у него это не получается. Уже есть проект программы правительства Армении, в случае его одобрения парламентом, в нашей работе мы будем руководствоваться именно этой программой. Ни Гаджиев, ни Мамедъяров не в состоянии изменить или повлиять на программу правительства Армении", - подчеркнул Балаян.

Ранее, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что "утверждения нового правительства Армении об участии в переговорном процессе "сепаратистического режима" - абсолютно необоснованные, смешные и неконструктивные. Армения несет ответственность как государство, оккупировавшее территории Азербайджана силовым путем и сохраняющее на оккупированных территориях свое военное присутствие. Эта международно-правовая ответственность автоматически делает Армению стороной конфликта", - сказал он.

По версии Гаджиева, сопредседатели Минской группы ОБСЕ сами заявили о безосновательности этой позиции Армении на встрече с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым 15 мая в Париже. "Как видно, новое руководство Армении вместо того, чтобы работать в направлении решения конфликта на основе принятого существующего формата, такими необоснованными утверждениями пытается сорвать или парализовать переговорный процесс", - заключил представитель азербайджанского МИД.