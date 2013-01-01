|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|В Ереване обсудили развитие системы управления рисками в таможенных органах ЕАЭС
|В Beeline прошла встреча с HR-ассоциацией Армении
|Арарат Мирзоян: Есть траты, которые необходимы для эффективной работы аппарата государственного управления
|Сотрудники СНБ Арцаха стали участниками инцидента: подвергнуты приводу 15 человек
|Биньямин Нетаньяху отметил готовность Израиля к расширению сотрудничества с Арменией
|Партия "Наследие" обратилась к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом начать процесс политической консолидации
|Руководители одиннадцати розничных сетей Армении <шантажируют> правительство повышением цен и безработицей
|Дяди Степы в День ребенка
|На основании заявления депутата Карена Авагяна в отношении исполнительного директора Молодежного фонда возбуждено уголовное дело
|Комитет госдоходов Армении будет следить за тем, насколько оправданы ценовые изменения
|"Честные порывы" республиканцев идут вразрез с ценностями Давида Ананяна
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Царукян: Самвел Алексанян играл по правилам игры бывшых властей
|Посол Казахстана: Возможности инвестиционных потоков определяются не новым или старым правительством, а хорошим и благоприятным инвестиционным климатом
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
|МИД России отпарировал вопрос азербайджанского журналиста: Ваши громкие заявления не укладываются в "рельсы", заложенные ОБСЕ
|Зограб Мнацаканян с рабочим визитом отправится в Москву
|Вице-спикер НС: Уровень армяно-казахстанский экономических отношений не соответствует существующему потенциалу (video)
|Уразаев о демонтаже памятника Мирзояну: В Казахстане стараемся не акцентировать внимание на противоречивых фигурах политических и государственных деятелей
|Тигран Уриханян: Кто будет нести ответственность за путешествия за счет социально необеспеченных слоев населения
|Эксперт: ЕАЭС не должен быть инструментом давления на Армению по карабахскому вопросу (video)
|Секретарь Совбеза РА: Лишь эффективная борьба с системной коррупцией позволит поставить Армению на рельсы развития (video)
|Эдуард Агаджанян: Ара Баблоян был приглашен в Сардарапат в качестве спикера Парламента
|Начальник аппарата премьер-министра Эдуард Агаджянян заявил, что вице-премьер Тигран Авинян летел в Астану экономклассом
|Артак Зейналян: Нейтралитет ВУЗ-ов нельзя рассматривать как политическое преследование
|Защитник прав человека: Политизация ВУЗ-ов неприемлема
|Давид Тоноян о продвижении азербайджанских войск в Нахиджеване: Ситуация под контролем
|Тоноян: Военнослужащим, в дни "бархатной революции" примкнувшим к оппозиционному движению, не грозит уголовное преследование
|Пашинян поручил обеспечить "безболезненное возвращение" уклонистов на родину, готовых пройти срочную службу
|Царукян: "Мои двери" всегда открыты для любых проверок
|Знаменитая американская теннисистка намерена посетить Армению
|Глава СНБ: Cписок представителей бизнеса, работающих с нарушением закона, может быть расширен
|Правительство Армении намерено провести исследования по эффективности использования кредитных средств китайской компанией
|Глава СНБ прояснил "недоразумение" с назначением экс-пресс-секретаря Сержа Саргсяна Владимириа Акопяна
|Премьер-министр Армении недоволен затягиванием сроков подписания договора с итальянской компанией
|Глава Госкомитета по водному хозяйству Армении подаст в отставку
|Пашинян: Я пришел прямо взглянуть в глаза властей Грузии, чтобы они тоже смогли посмотреть в мои глаза и увидеть, что там написано
|Министр: Восстановление некоторых участков межгосударственной автомагистрали до границы с Грузией начнется с 2 июня
|Начальник Генштаба ВС Армении и военный атташе посольства России обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
|Правительство Армении назначило 8 новых губернаторов областей
|Программа правительства Армении будет представлена парламенту 7 июня.
|Премьер-министр РА: Две крупные электрические сети Армении не должны быть у одного собственника
|Президент Арцаха поздравил премьер-министра Армении с днем рождения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 1-го июня
|На территории севанского полуострова обнаружен труп молодого человека
|Бывший пресс-секретарь бывшего главы государства вернулся к своей бывшей работе
|Ильхам Алиев поблагодарил исламские страны за солидарность в вопросе Карабаха
|Баку вновь заявил о готовности вести субстантивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта
|Конверс Банк подытожил карточную акцию "Встреча с чемпионами" существенным приростом оборота и количества безналичных транзакций
|Восемь депутатов от РПА подписались под ходатайством об изменении меры пресечения мэра Масиса
|Миллз: В целом оценка Госдепа США по свободе религии в Армении в 2017 году позитивная
|Миллз: Бринк в ходе встреч в Ереване обсуждала, в том числе новый проект корпорации "Вызовы тысячелетия"
|Кредитный портфель физических лиц Банк ВТБ (Армения) достиг отметки 100 млрд драмов РА
|Освобожден еще один обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Манвел Атоян
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о проведении в системе внутреннего аудита
|Компания Ростелеком Армения запустила совместный проект со школой AYB <Привет из будущего>
|Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ квартиры депутата Самвела Алексаняна
|В ССС Армении завершили расследование уголовного дела о передаче сотрудником УИУ "Артик" Айком Агакаряном наркотиков заключенному
|Освобожден обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Хачатур Гичян
|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|В Ереване обсудили развитие системы управления рисками в таможенных органах ЕАЭС
|В Beeline прошла встреча с HR-ассоциацией Армении
|Арарат Мирзоян: Есть траты, которые необходимы для эффективной работы аппарата государственного управления
|Сотрудники СНБ Арцаха стали участниками инцидента: подвергнуты приводу 15 человек
|Биньямин Нетаньяху отметил готовность Израиля к расширению сотрудничества с Арменией
|Партия "Наследие" обратилась к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом начать процесс политической консолидации
|Руководители одиннадцати розничных сетей Армении <шантажируют> правительство повышением цен и безработицей
|Дяди Степы в День ребенка
|На основании заявления депутата Карена Авагяна в отношении исполнительного директора Молодежного фонда возбуждено уголовное дело
|Комитет госдоходов Армении будет следить за тем, насколько оправданы ценовые изменения
|"Честные порывы" республиканцев идут вразрез с ценностями Давида Ананяна
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Царукян: Самвел Алексанян играл по правилам игры бывшых властей
|Посол Казахстана: Возможности инвестиционных потоков определяются не новым или старым правительством, а хорошим и благоприятным инвестиционным климатом
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
|МИД России отпарировал вопрос азербайджанского журналиста: Ваши громкие заявления не укладываются в "рельсы", заложенные ОБСЕ
|Зограб Мнацаканян с рабочим визитом отправится в Москву
|Вице-спикер НС: Уровень армяно-казахстанский экономических отношений не соответствует существующему потенциалу (video)
|Уразаев о демонтаже памятника Мирзояну: В Казахстане стараемся не акцентировать внимание на противоречивых фигурах политических и государственных деятелей
|Тигран Уриханян: Кто будет нести ответственность за путешествия за счет социально необеспеченных слоев населения
|Эксперт: ЕАЭС не должен быть инструментом давления на Армению по карабахскому вопросу (video)
|Секретарь Совбеза РА: Лишь эффективная борьба с системной коррупцией позволит поставить Армению на рельсы развития (video)
|Эдуард Агаджанян: Ара Баблоян был приглашен в Сардарапат в качестве спикера Парламента
|Начальник аппарата премьер-министра Эдуард Агаджянян заявил, что вице-премьер Тигран Авинян летел в Астану экономклассом
|Артак Зейналян: Нейтралитет ВУЗ-ов нельзя рассматривать как политическое преследование
|Защитник прав человека: Политизация ВУЗ-ов неприемлема
|Давид Тоноян о продвижении азербайджанских войск в Нахиджеване: Ситуация под контролем
|Тоноян: Военнослужащим, в дни "бархатной революции" примкнувшим к оппозиционному движению, не грозит уголовное преследование
|Пашинян поручил обеспечить "безболезненное возвращение" уклонистов на родину, готовых пройти срочную службу
|Царукян: "Мои двери" всегда открыты для любых проверок
|Знаменитая американская теннисистка намерена посетить Армению
|Глава СНБ: Cписок представителей бизнеса, работающих с нарушением закона, может быть расширен
|Правительство Армении намерено провести исследования по эффективности использования кредитных средств китайской компанией
|Глава СНБ прояснил "недоразумение" с назначением экс-пресс-секретаря Сержа Саргсяна Владимириа Акопяна
|Премьер-министр Армении недоволен затягиванием сроков подписания договора с итальянской компанией
|Глава Госкомитета по водному хозяйству Армении подаст в отставку
|Пашинян: Я пришел прямо взглянуть в глаза властей Грузии, чтобы они тоже смогли посмотреть в мои глаза и увидеть, что там написано
|Министр: Восстановление некоторых участков межгосударственной автомагистрали до границы с Грузией начнется с 2 июня
|Начальник Генштаба ВС Армении и военный атташе посольства России обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
|Правительство Армении назначило 8 новых губернаторов областей
|Программа правительства Армении будет представлена парламенту 7 июня.
|Премьер-министр РА: Две крупные электрические сети Армении не должны быть у одного собственника
|Президент Арцаха поздравил премьер-министра Армении с днем рождения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 1-го июня
|На территории севанского полуострова обнаружен труп молодого человека
|Бывший пресс-секретарь бывшего главы государства вернулся к своей бывшей работе
|Ильхам Алиев поблагодарил исламские страны за солидарность в вопросе Карабаха
|Баку вновь заявил о готовности вести субстантивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта
|Конверс Банк подытожил карточную акцию "Встреча с чемпионами" существенным приростом оборота и количества безналичных транзакций
|Восемь депутатов от РПА подписались под ходатайством об изменении меры пресечения мэра Масиса
|Миллз: В целом оценка Госдепа США по свободе религии в Армении в 2017 году позитивная
|Миллз: Бринк в ходе встреч в Ереване обсуждала, в том числе новый проект корпорации "Вызовы тысячелетия"
|Кредитный портфель физических лиц Банк ВТБ (Армения) достиг отметки 100 млрд драмов РА
|Освобожден еще один обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Манвел Атоян
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о проведении в системе внутреннего аудита
|Компания Ростелеком Армения запустила совместный проект со школой AYB <Привет из будущего>
|Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ квартиры депутата Самвела Алексаняна
|В ССС Армении завершили расследование уголовного дела о передаче сотрудником УИУ "Артик" Айком Агакаряном наркотиков заключенному
|Освобожден обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Хачатур Гичян
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
|Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
|Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
|Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
|В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
|Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры
|Подали в отставку министры от АРФ Дашнакцутюн и два губернатора
|Пашинян: Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история