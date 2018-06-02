Суббота, 2 Июня 2018 14:25

АрмИнфо.Новое правительство Армении представило свою программу. Документ, размещенный на сайте правительства, содержит семь глав и 29 страниц.

Первая глава посвящена основным векторам политики правительства, где, в частности, говорится о том, что ключевой целью деятельности правительства Армении является закрепление ценностей произошедшей в апреле-мае в стране ненасильственной, демократической бархатной революции в качестве основы для национальных и общественных отношений, а также реализации целей революции.

В этом контексте ключевое значение имеют;

- формирование правительства исключительно посредством свободного волеизъявления народа, - национальное единство и гражданская солидарность на основе верховенства права и равенства всех перед законом, - обеспечение внутренней и внешней безопасности Армении, последовательное повышение уровня безопасности Армении и Арцаха, - общественное отрицание коррупции и практическое разделение общества, политики и бизнеса вне коррупции, - создание условий, благоприятствующих свободному творчеству человека, а также достойной и счастливой жизни и защиты прав человека, - исключение искусственных экономических монополий, защита экономической конкуренции, реальные возможности для занятия любой экономической деятельностью, - обеспечение инклюзивного экономического роста, создание рабочих мест, преодоление бедности, - последовательное повышение уровня общественного образования и социальной защиты, - формирование общества без насилия и общественное отрицание насилия, - защита окружающей среды и разумное использование природных ресурсов. Вторая глава полностью посвящена подготовке к проведению досрочных выборов.

Отмечается, что после победы произошедшей в Армении в апреле-мае ненасильственной, демократической бархатной революции стало очевидно, что Национальное Собрание шестого созыва не отражает реальные политические настроения и предпочтения армянского народа, а также реальное соотношение сил. "Эта реальность создает неоспоримую необходимость для проведения в стране внеочередных парламентских выборов", - говорится в документе. При этом, отмечается, что управленческий и системный кризис доверия начался тогда, когда была заложена порочная и пагубная практика препятствования свободному волеизъявлению избирателей, незаконного воздействия на волеизъявление граждан, а также фальсификации результатов выборов.

В этом контексте правительство придает важность проведению таких досрочных парламентских выборов, которые будут действительно свободными, честными, прозрачными, демократическими. Для проведения таких выборов предлагается реализация существенных реформ избирательного права.

В частности, отказаться от рейтинговой избирательной системы, перейти к полноценной пропорциональной системе, сформировать новые избирательные списки, отражающие реальную ситуацию, которые в дальнейшем будут обновляться автоматически, исключить возможность повторного голосования посредством создания современной и интегрированной системы проверки отпечатков пальцев проголосовавших избирателей.

Помимо этого, гарантировать законом для участвующих в выборах политических сил предоставление на платных и бесплатных условиях эфирного времени в "часы пик", исключить незаконное воздействие на волеизъявление граждан, давление и избирательные взятки.

Отмечается императива провести внеочередные парламентские выборы максимум в течение одного года.

Третья глава, посвященная обеспечению внешней и внутренней безопасности, разделена на три подпункта

- Вооруженные силы, внешняя политика, внутренняя безопасность.

В первом пункте отмечается необходимость повышения уровня подготовки ВС, обеспечения полной деполитизации служащего ВС. Помимо этого, в контексте развития ВС отмечается необходимость пополнения армии необходимой, современной техникой и вооружением, повышения ее боеспособности, уровня дисциплины (в том числе, за счет образовательного ценза) и социальной защищенности военнослужащих, а также расширение рамок международного сотрудничества.

Программа правительства фиксирует, что главной целью внешней политики Кабмина Армении является защита ее суверенитета, обеспечение безопасности Арцаха, повышение авторитета РА, установление взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, расширение рамок интеграции Республики, модернизация экономики страны и действия, нацеленные на выход Армении на новые рынки.

При этом отмечается, что правительство приложит усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и на основе основополагающих принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение. Арцах, как сторона конфликта, должна иметь голос и быть вовлечена в процесс переговоров.

В вопросе признания Геноцида армян правительство Армении уверено, что только путем признания преступления, можно в будущем предотвратить аналогичные действия. Армения будет стремиться также к повышении эффективности членства страны в ЕАЭС. Военное сотрудничество с РФ Армения рассматривает как важнейший элемент обеспечения безопасности республики. Правительство планирует углублять дружественные и партнерские отношения с США. Отмечается важность начала диалога с ЕС вокруг либерализации визового режима.

Сотрудничество с Ираном и Грузией должно быть налажено таким образом, чтобы по возможности исключить влияние геополитических процессов. Отмечается также необходимость сотрудничества с Китаем, Индией, Японией, странами Ближнего Востока, странами Океании.

Для обеспечения внутренней безопасности предполагается повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также внедрение практики общественного контроля над ними.

Четвертая глава посвящена борьбе с коррупцией и взяточничеством. Отмечается, что деятельность в этом направлении в числе приоритетов правительства РА и в этом деле, оно настроено решительно и не готова на компромиссы.

Следующая - пятая глава "Свободный, достойный и счастливый гражданин", провозглашает намерение властей сделать все возможное для того, чтобы гражданин должен был уверен, что является непосредственным участником общественной жизни и имеет возможность влиять на эти процессы. Помимо этого, правительство намерено обеспечить равенство всех перед законом, необходимость защиты прав человека. Преодоление бедности и социальная поддержка выступает первоочередной задачей правительства и с этой целью власть планирует пересмотреть пенсии. Вместе с тем, будут осуществлены шаги для повышения уровня медобслуживания в стране, а также обеспечению их доступности. Правительство также намерено повысить качество образование и доступность образовательной системы для всех граждан. Последовательное повышение образовательного ценза рассматривается также в контексте ведения надлежащей культурной политики страны. Правительство провозглашает также политику, нацеленную на должную защиту окружающей среды.

Шестая глава посвящена последовательному экономическому развитию. В этом контексте отмечается важность обеспечения экономической конкуренции и борьба с монополиями; борьба с тенью и увеличение государственных доходов; социальный эффект экономического развития, рост занятости, преодоление бедности. Отмечаются также приоритеты экономического развития - высокие технологии, сельское хозяйство, туризм.

В контексте развития связей с Диаспорой, седьмая глава программы, провозглашает проведение такой политики, которая обеспечит вовлеченность потенциала Диаспоры в сфере госуправления Армении устранит препятствия на этом пути. Правительство Армении также гарантирует право национальных меньшинств на безопасное и естественное развитие.

Отметим, что программа правительства будет представлена парламенту 7 июня. -