Суббота, 2 Июня 2018 13:09

АрмИнфо. В Ереване состоялось очередное заседание рабочей группы при Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС по развитию системы управления рисками (СУР) в таможенных органах Союза.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Армении, в ходе заседания был рассмотрен целый ряд проектов, направленных на повышение уровня управления таможенными рисками, представлены отчеты о проделанной работе. Как отметили челны делегаций, цель подобных мероприятий - принять единые подходы, которые сделают систему управления рисками в сфере единой.

Представители КГД провели встречу также с экспертами Всемирной таможенной организации. Последние оказали содействие таможенному органу в деле внедрения процедуры таможенного контроля "синий

коридор", цель которой обеспечить постепенный переход пограничного таможенного контроля в этап посттаможевнного контроля. С экспертами организации были обсуждены также ряд вопросов, касательно правовых регулировок.