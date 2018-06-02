Суббота, 2 Июня 2018 12:49

АрмИнфо.В Beeline состоялась встреча с представителями HR-ассоциации Армении, в рамках которой сотрудники компании рассказывали о своей работе и обновленных реалиях ведения бизнеса в современном цифровом мире. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе компании.

<В Beeline Armenia сейчас происходит серьезная трансформация культуры, работа компании становится все более открытой и прозрачной благодаря формату open space. Мы также усердно работаем над развитием инновационной бизнес-среды в Армении. В этом плане особое место занимает проект Beeline Startup Incubator, в котором армянские стартапы могут получить не только офисное пространство для работы, но и необходимый уникальный опыт крупной действующей компании, который поможет им в развитии собственного бизнеса>, - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

<Одно из основных направлений деятельности HR-ассоциации Армении - это обмен опытом и обогащение наших профессиональных знаний. Чем больше мы общаемся внутри нашего сообщества и чем больше HR-технологий осваиваем, тем больше нестандартных решений находим для своего бизнеса. В этом смысле опыт Beeline очень интересен и поучителен. Спасибо организаторам за предоставленную возможность. Мы планируем активно продолжать встречи такого формата и с другими компаниями>, - сказала председатель HR-Ассоциации Арпи Карапетян.

В рамках визита руководство и сотрудники Beeline представили гостям из HR- ассоциации новый курс развития компании, текущие инновационные проекты, такие как Beeline Startup Incubator, а также поделились опытом работы в новом формате open space.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".