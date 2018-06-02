Суббота, 2 Июня 2018 12:44

АрмИнфо."Есть траты, которые необходимы для эффективной работы аппарата государственного управления", - отметил первый вице- премьер Армении Арарат Мирзоян отвечая на критику в соцсетях в связи тем, что он вылетел в Душанбе на борте премьер-министра и с многочисленной делегацией.

Как отметил Мирозян на своей странице в Facebook, в противном случае армянской делегации из 20 человек, в том числе группе журналистов, пришлось бы лететь через Москву, разными рейсами. При этом, как указал он, если посчитать расходы на авиабилеты, еду и гостиницу, в итоге выходит "почти аналогичная сумма". "Самое существенное то, что мы были бы вынуждены уехать 30 мая, а вернуться 2 июня. Трата двух рабочих дней была бы настоящей роскошью для меня. Извините, но я не могу себе этого позволить в дни, когда мой рабочий график такой насыщенный, когда я отправляюсь на работу ранним утром и возвращаюсь домой поздней ночью", - написал Мирзоян.

При этом он напомнил, что экономия финансовых средств в числе приоритетов правительства. "Мы последовательно идем в этом направлении. В то же время, надо понять, что есть траты, которые необходимы для эффективной работы аппарата государственного управления, и, почему бы нет, для достойного представления нашей страны>, - указал он.

Отметим, что 1 июня в СМИ просочилась информация о том, что первый вице- премьер Арарат Мирзоян вылетел в Душанбе на борте премьер-министра и с многочисленной делегацией. Это перелет обошелся государству в 20 млн драмов. Меж тем, накануне глава аппарата

правительства Эдуард Агаджанян обвинил прежнее правительство в крайней расточительности в своих затратах, "особенно по части командировок и служебных машин". "Новый кабмин будет куда более экономным",- заверил он. Что касается командировок, то Агаджанян заявил, что раньше представители РПА путешествовали бизнес классом. Он сообщил, что вице-премьер Тигран Авинян летел в Астану экономклассом - в одиночку, без делегации. "Это, конечно же сократит расходы правительства", - заключил Агаджанян.