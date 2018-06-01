Пятница, 1 Июня 2018 20:32

АрмИнфо.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 июня направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с его избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, Нетаньяху также поздравил премьера и народ Армении в связи со 100- летием Первой Армянской Республики. Отметив, что в прошлом году Израиль и Армения отметили 25-ю годовщину установления дипломатических отношений, премьер Израиля подчеркнул, что взаимопонимание между двумя странами основано на аналогичном историческом опыте двух народов.

В послании, в частности, говорится: "Израиль готов расширить свое сотрудничество с Арменией в ряде областей, включая сельское хозяйство, энергетику, управление водными ресурсами и др. Я ожидаю плодотворной совместной работы с вами и новым правительством Армении для укрепления армяно-израильского партнерства"