Пятница, 1 Июня 2018 20:05

АрмИнфо.Партия "Наследие" обратилась к премьер- министру Армении Николу Пашиняну с призывом начать процесс политической консолидации.

Как сообщает пресс-служба партии "Наследие", в призыве, в частности, говорится: "Мы считаем, что, наконец в Армении появилась возможность создать законную власть. Однако, также понимаем, что в переходный период перед властью стоят многочисленные трудности, так как олигархи и РПА представляют угрозу. Об этом свидетельствует рост цен и угрозы о закрытии рабочих мест. И эффективным способом борьбы с этими угрозами является консолидация политической сферы с участием внепарламентских сил и гражданского общества. В тоже время нам необходимо обсудить возможности сотрудничества нашей партии с премьером Николом Пашиняном. Мы призываем премьер-министра Николя Пашиняна провести консультации с представителями непарламентских сил и гражданского общества. В качестве первого шага мы приглашаем Пашиняна на встречу с представителями партии "Наследие" чтобы обсудить этот вопрос и наметить возможное сотрудничество".