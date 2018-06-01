Пятница, 1 Июня 2018 19:39

АрмИнфо. Руководители 11 розничных торговых сетей Армении обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с требованием прекратить требовать с них ранее образовавшиеся налоговые недоимки в размере 20% НДС при продаже сельхозпродукции .

В своем открытом письме, они проинформировали премьера о том, что в свое время получили от Комитета по госдоходам (КГД) <добро> на то, чтобы оформлять продажу сельхозпродукции через индивидуальных предпринимателей (ИП), чтобы тем самым ограничиться 5%-м налогом с оборота, что позволило держать цены на низком уровне. Отмечается, что теперь КГД требует с них все налоговые недоимки в размере 20% НДС, которые, по версии руководителей сетей, они не получали. В своем обращении руководители сетей прибегли к непонятному логическому выводу о том, что оказались в рисковой зоне, так как с них требуют сумм, которых они не заработали. Они недвусмыссленно отметили, что в сетях работает около 10 тыс человек, часть из которых может лишиться работы, а повышение цен на продукцию приведет к тому, что местный товаропроизводитель будет вытеснен с рынка импортером. Было заявлено, что, в конце- концов, все это бремя ляжет на плечи покупателей, которым придется дополнительно раскошеливаться.

Меж тем, эксперты, опрошенные АрмИнфо, выразили свое недоумение тем, что внутренние договоренности при старом правительстве оказались выше закона. Почему-то, именно торговые сети, принадлежащие близким к бывшей власти олигархам получили столь приемлемые, да еще и неформальные привелегии. В этом- то и была суть так называемой <параллельной экономики> Армении, яркий пример доминанты неформальных экономических отношений над формальными - законными. Более того, считают эксперты, даже если такие незаконные договоренности и имели место, то непонятно, по какому праву денежные потоки попадали в кассу супермаркетов, а затем в карманы их владельцев, если они должны были идти на счета индивидуальных предпринимателей, тем хуже - если подставных. Как известно, руководители сетей с этой целью заставляли своих сотрудников оформлять лицензии на ИП и закрывали эти ИП тогда, когда обороты достигали нужного для определенной ставки налога пределов, открывая при этом все новые и новые ИП. По мнению экспертов, вся эта <налоговая карусель> попахивает не то что административными, но и уголовными правонарушениями.

Справедливости ради, отметим, что руководители 11 сетей, тем не менее, в своем обращении поприветствовали шаги нового правительства по установлению законности в области крупной сетевой торговли и заявили о необходимости срочного пересмотра налогового законодательства.

О недопустимости привилегированного положения армянского олигархата на рынке розничной торговли в стране говорили уже давно на различном экспертном уровне. Как итог такого состояния дел, почти вся розничная торговля, в первую очередь, Еревана была сконцентрироавна в торговых сетях, тысячи магазинов малого и среднего формата, не выдерживая конкуренции, просто покидали рынок и тысячи семей становились безработными .