Пятница, 1 Июня 2018 18:38

АрмИнфо.Следственный комитет Армении 25 мая получил заявление от члена Попечительского совета Армянского молодежного фонда, депутата Карена Авагяна о махинациях в Молодежном фонде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно источнику, Авагян сообщил, что 6 апреля исполнительный директор Молодежного фонда Александр Тер- Овакимян от имени вышеуказанного фонда сам с собой заключил договор о заимствовании 326 млн драмов.

На основании заявления в СК были подготовлены материалы, на основании которых было возбуждено уголовное дело по факту растраты в особо крупных размерах, по 179 статье УК РА. Ведется следствие.

Отметим, что o сомнительных делях республиканского Молодежного фонда недавно говорили и члены нового правительства, в том числе и премьер-министр Никол Пашинян. Оказывается все ВУЗы страны по указке сверху <платили дань> этому Фонду. Отчисления были довольно крупные