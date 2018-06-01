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 Пятница, 1 Июня 2018 18:16
Наира Бадалян

Комитет госдоходов Армении будет следить за тем, насколько оправданы ценовые изменения

Комитет госдоходов Армении будет следить за тем, насколько оправданы ценовые изменения

АрмИнфо.Комитет государственных доходов (КГД) Армении будет следить за тем, насколько оправданы ценовые изменения, если будут таковые. Об этом, комментируя корреспонденту АрмИнфо публикации СМИ о повышении цен в крупных супермаркетах в связи с тем, что их заставляют отказаться витиеватых налоговых схем через подставных индивидуальных предпринимателей и вернуться в полное налоговое поле НДС, заявил глава КГД Давид Ананян.

По его словам, он слышал о том, что возможно повышение цен на 50-60%в результате перехода на полное документирование прибыли сетевой розничной торговли. Ряд экспертов заявили также, что в свое время были достигнуты соответствующие внутренние договоренности с бывшим руководством КГД именно с целью снижения цен и обеспечения конкурентности крупных сетей. Вместе с тем, как указал Ананян, вопрос очень четкий и ясный. "Если мы заявляем, что хозяйствующие субъекты должны действовать исключительно в рамках закона, то это значит, что если супермаркет работает в поле налогообложения НДС, то сельскохозяйственная и мясная продукция должны облагаться налогом во всем объеме. Если в рамках уплаты этих налогов возникнет 50-60% рост ценообразования, то это рыночные отношения. Это будет означать, что находящиеся рядом маленькие магазины будут более конкурентоспособными", - пояснил он. В свое время, как отметил он, супермаркеты считали, что они должны конкурировать с мелкими торговыми точками, находящимися по соседству, игнорируя эффект масштаба.

Давид Ананян отметил, что в данном случае КГД придерживается следующей позиции:  <Если все же будут такие ценовые изменения, мы проведем исследования, чтобы убедиться, насколько обосновано или достоверно повышение цен. Если это будет реально, то мы не видим в этом какой-либо проблемы, по крайней мере КГД не должен иметь ресурс для сдерживания цен>.  При этом он отметил, что если в процессе работы исключительно в рамках закона, КГД увидит, что это приводит к определенным проблемам и есть необходимость в пересмотре законодательной базы, то Комитет с подобным предложением обратиться в Минфин. "Пока законодательство действует в таком варианте, независимо от того, хорошее оно или плохое, все обязаны выполнять свои обязательства в рамках закона>, - сказал Давид Ананян.

Глава налогово-таможенного Комитета отметил, что в ходе общественных обсуждений, направленных на усовершенствование налогового поля, будет поднят вопрос о налогообложении агросферы. В свое время, как напомнил Ананян, он выступал за обложение агросектора НДС в размере 10%. Однако ряд представителей сферы выступили против подобной идеи, и она была заморожена. Решений, как указал он, множество. Но в любом случае, необходимо взвесить все риски для бюджета и ту возможную выгоду, которая получит в перспективе экономика страны, при осуществлении налоговых реформ. "Все решения будут приняты только по итогам обсуждений", - заявил Давид Ананян.

На сегодня, как напомнил глава КГД, ведомство ждет итогов недавней встречи с представителями крупных сетей супермаркетов. Тогда представителям бизнеса были изложены основные принципы работы с ведомством, а супермаркетам было дано 3-5 дней на урегулирование программных проблем с контрольно-кассовыми аппаратами для того, чтобы вернуться в законное поле. Время сегодня-завтра истекает, дальше уже ведомство приступит к исполнению своих непосредственных обязанностей с целью удостовериться в том, насколько правильно ими был оценен мессидж КГД.

Напомним, 30 мая СНБ Армении сообщила о раскрытии схемы, по которой крупные торговые сети годами уклонялись от уплаты налогов. Путем создания многочисленных ИП, ООО "Алекс Холдинг" вместо НДС в размере 20% и налога на прибыль платил только налог с оборота (2%), оформляя товар на подставных ИП. Как сообщаля СНБ, согласно достоверным данным, со стороны прежнего руководства КГД была предоставлена аналогичная возможность еще и 11 другим крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей, что создало очевидно неблагоприятные и неравные конкурентные условия для других предприятий, занимающихся торговлей агропродукции и выплачивающих НДС. "Посему последним предлагается самостоятельно произвести перерасчет невыплаченных налогов по вышеуказанным схемам и предоставить соответствующие сведения органам предварительного следствия для решения вопроса с возмещением ущерба в рамках производства", - говорилось в заявлении ведомства.

Между тем, руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян утверждал, что заявление СНБ об осуществлении бизнеса посредством более 300 частных предприятий и уклонении от уплаты налогов не соответствует действительности. Он утверждает, что механизм, который действовал в сетевых супермаркетах, был внедрен в результате обсуждений, о котором все знали и в котором и он лично принимал участие.

На этом фоне, некоторые СМИ, а также представители прежней правящей Республиканской партии Армении утверждают, что борьба с коррупцией приведет к повышению цен в розничной торговле.

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