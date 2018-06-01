Пятница, 1 Июня 2018 18:16

АрмИнфо.Комитет государственных доходов (КГД) Армении будет следить за тем, насколько оправданы ценовые изменения, если будут таковые. Об этом, комментируя корреспонденту АрмИнфо публикации СМИ о повышении цен в крупных супермаркетах в связи с тем, что их заставляют отказаться витиеватых налоговых схем через подставных индивидуальных предпринимателей и вернуться в полное налоговое поле НДС, заявил глава КГД Давид Ананян.

По его словам, он слышал о том, что возможно повышение цен на 50-60%в результате перехода на полное документирование прибыли сетевой розничной торговли. Ряд экспертов заявили также, что в свое время были достигнуты соответствующие внутренние договоренности с бывшим руководством КГД именно с целью снижения цен и обеспечения конкурентности крупных сетей. Вместе с тем, как указал Ананян, вопрос очень четкий и ясный. "Если мы заявляем, что хозяйствующие субъекты должны действовать исключительно в рамках закона, то это значит, что если супермаркет работает в поле налогообложения НДС, то сельскохозяйственная и мясная продукция должны облагаться налогом во всем объеме. Если в рамках уплаты этих налогов возникнет 50-60% рост ценообразования, то это рыночные отношения. Это будет означать, что находящиеся рядом маленькие магазины будут более конкурентоспособными", - пояснил он. В свое время, как отметил он, супермаркеты считали, что они должны конкурировать с мелкими торговыми точками, находящимися по соседству, игнорируя эффект масштаба.

Давид Ананян отметил, что в данном случае КГД придерживается следующей позиции: <Если все же будут такие ценовые изменения, мы проведем исследования, чтобы убедиться, насколько обосновано или достоверно повышение цен. Если это будет реально, то мы не видим в этом какой-либо проблемы, по крайней мере КГД не должен иметь ресурс для сдерживания цен>. При этом он отметил, что если в процессе работы исключительно в рамках закона, КГД увидит, что это приводит к определенным проблемам и есть необходимость в пересмотре законодательной базы, то Комитет с подобным предложением обратиться в Минфин. "Пока законодательство действует в таком варианте, независимо от того, хорошее оно или плохое, все обязаны выполнять свои обязательства в рамках закона>, - сказал Давид Ананян.

Глава налогово-таможенного Комитета отметил, что в ходе общественных обсуждений, направленных на усовершенствование налогового поля, будет поднят вопрос о налогообложении агросферы. В свое время, как напомнил Ананян, он выступал за обложение агросектора НДС в размере 10%. Однако ряд представителей сферы выступили против подобной идеи, и она была заморожена. Решений, как указал он, множество. Но в любом случае, необходимо взвесить все риски для бюджета и ту возможную выгоду, которая получит в перспективе экономика страны, при осуществлении налоговых реформ. "Все решения будут приняты только по итогам обсуждений", - заявил Давид Ананян.

На сегодня, как напомнил глава КГД, ведомство ждет итогов недавней встречи с представителями крупных сетей супермаркетов. Тогда представителям бизнеса были изложены основные принципы работы с ведомством, а супермаркетам было дано 3-5 дней на урегулирование программных проблем с контрольно-кассовыми аппаратами для того, чтобы вернуться в законное поле. Время сегодня-завтра истекает, дальше уже ведомство приступит к исполнению своих непосредственных обязанностей с целью удостовериться в том, насколько правильно ими был оценен мессидж КГД.

Напомним, 30 мая СНБ Армении сообщила о раскрытии схемы, по которой крупные торговые сети годами уклонялись от уплаты налогов. Путем создания многочисленных ИП, ООО "Алекс Холдинг" вместо НДС в размере 20% и налога на прибыль платил только налог с оборота (2%), оформляя товар на подставных ИП. Как сообщаля СНБ, согласно достоверным данным, со стороны прежнего руководства КГД была предоставлена аналогичная возможность еще и 11 другим крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей, что создало очевидно неблагоприятные и неравные конкурентные условия для других предприятий, занимающихся торговлей агропродукции и выплачивающих НДС. "Посему последним предлагается самостоятельно произвести перерасчет невыплаченных налогов по вышеуказанным схемам и предоставить соответствующие сведения органам предварительного следствия для решения вопроса с возмещением ущерба в рамках производства", - говорилось в заявлении ведомства.

Между тем, руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян утверждал, что заявление СНБ об осуществлении бизнеса посредством более 300 частных предприятий и уклонении от уплаты налогов не соответствует действительности. Он утверждает, что механизм, который действовал в сетевых супермаркетах, был внедрен в результате обсуждений, о котором все знали и в котором и он лично принимал участие.

На этом фоне, некоторые СМИ, а также представители прежней правящей Республиканской партии Армении утверждают, что борьба с коррупцией приведет к повышению цен в розничной торговле.