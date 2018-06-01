Пятница, 1 Июня 2018 18:13

АрмИнфо.Председатель Комитет государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян верит в благие намерения активистов Республиканской партии. "Не сомневаюсь, что члены РПА совершенно искренне и руководствуясь интересами фермеров пошли на договоренности с торговыми сетями. Но у меня иные ценности", - заявил глава КГД Давид Ананян 1 июня после заседания правительства.

По его словам, прежние договоренности были между бывшим руководством КГД и крупным бизнесом, и они были одобрены на более высоком уровне. Поэтому, в данном случае, никто не вправе обвинять какого-либо сотрудника Комитета в договренностях с бизнес структурами. "Не могу отметить отдельные имена сотрудников КГД, поскольку "система" пришла к согласию (с бизнесом - Ред.)", - заявил он, отметив, что данная договоренность была достигнута исключительно с согласия руководства страны - вплоть до уровня премьера "дабы не допустить ценовых колебаний на сельхозпродукцию".

Тем не менее, "честные порывы" республиканцев идут вразрез с ценностями Давида Ананяна. "У меня другие ценности, другие мысли, особенно на должности главы Комитета госдоходов", - сказал он, добавив, что даже то, что было осуществлено с честными намерениями, если выходит за рамки закона, не может быть приемлемо для того, кто занимается налоговым администрированием. "Мы должны относиться к Налоговому законодательству, кодексу как к Евангелию. Плохое оно, хорошее, его нужно применять и не выходить за рамки закона. Если в результате выявляются проблемы, то через общественные обсуждения мы должны вносить законодательные изменения. Это наше общее видение", - заявил глава КГД.

Отметим, что речь идет о том, что крупные торговые сети, принадлежащие олигархам - республиканцем, под предлогом обеспечения населения низкими ценами на мясо и плодо- овощную продукцию, договорились с бывшим правительством об уплате исключительно 2%-го налога с оборота и в связи с эти оформляли торговлю на подставных индивидуальных предпринимателей. В итоге, почти вся розничная торговля в Ереване была сконцентрироавна в сетях, а магазины, не выдерживая конкуренции, уходили с рынка.