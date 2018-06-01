Пятница, 1 Июня 2018 18:10

АрмИнфо.Несмотря на скудность бюджетного финансирования, Министерство иностранных дел сделало все возможное для эффективного продвижения внешнеполитического курса Армении. Об этом во время слушаний по отчету о выполнении бюджета 2017 года в парламенте РА заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, в 2017 году бюджетом МИД было предоставлено 14,5 млрд драмов, на реализацию 16 программ. Бюджет был выполнен на 97%, сэкономленные 120 млн были возвращены правительству.

Из предоставленных сумм 10 млрд драмов или $20 млн было направлено на расходы дипведомств Армении за рубежом. По определению Мнацаканяна, Армения имеет профессиональный и состоявшийся дипкорпус. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время будут реализованы шаги в направлении еще большего повышения эффективности работы армянских дипломатов за рубежом.

Еще 2 млрд или $4,5 млн было направлено на погашение членских взносов Армении в международных организациях. Долг республики по этой линии в настоящее время составляет $1,4 млн, который накопился, по утверждению министра, в первые годы независимости республики. Тем не менее, как сообщил Мнацаканян, Армения не лишена права голоса ни в одной международной организации.

Касаясь внешнеполитических приоритетов, Мнацаканян подчеркнул необходимость продолжения мирных переговоров по карабахскому урегулированию под эгидой Минской группы ОБСЕ, акцент в которых должен быть поставлен на компонентах признания статуса и обеспечения безопасности Арцаха. "Конечно же, решающим в этом процессе должен быть голос Степанакерта",- подчеркнул министр.

Он также заявил, что Армения продолжит добиваться международного признания Геноцида армян и предупреждения подобных преступлений в будущем, инициируя в этом направлении различные мероприятия на международном уровне.

В ходе заседания была также подчеркнута необходимость объективной оценки потенциала Диаспоры и его эффективного использования в деле государственного строительства и процветания Армении.