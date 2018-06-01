Пятница, 1 Июня 2018 18:01

АрмИнфо. Возможности инвестиционных потоков определяются не новым или старым правительством, а хорошим и благоприятным инвестиционным климатом, который предоставляет любая страна для привлечения инвестиций. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, отвечая на вопрос можно ли ожидать новых инвестиций из Казахстана в РА после смены власти.

"Я не могу сказать совершенно определенно - что завтра потекут большие инвестиции, ведь возможности инвестиционных потоков определяются не новым или старым правительством, ни сменой власти, а хорошим и благоприятным инвестиционным климатом, который предоставляет любая страна для привлечения инвестиций. Но, по первым шагам нового правительства вижу, что армянская делегация активно посещает Казахстан последний буквально месяц. Несколько делегаций было, причем и из высшего руководства - это и секретарь Совбеза, и министры были на Астанинском экономическом форуме, и наши президент и ваш премьер встречались на полях Высшего Евразийского экономического совета в Сочи", - сказал дипломат. И в этом контексте он поспешил опровергнуть информацию о том, что встречи между Нурсултаном Назарбаевым и Николом Пашиняном в Сочи не было, и существуют какие-то проблемы. По его словам, встреча была, правда короткая, так сказать на ногах. "Наш президент с Пашиняном познакомился, обменялись основными идеями по возможностям, а дальше пусть работают правительства", - резюмировал дипломат.