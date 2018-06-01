Пятница, 1 Июня 2018 17:58

АрмИнфо. «Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы,

заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются

неконструктивными». Таким образом заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин отпарировал вопрос азербайджанского журналиста на брифинге в МИД РФ.

Журналист спросил: «В одном из своих недавних интервью Премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Насколько подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?» Ответ был однозначным.