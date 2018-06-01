Пятница, 1 Июня 2018 17:57

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 7 июня с рабочим визитом посетит Москву. Об этом 1 июня в ходе брифинга заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

"На 7 июня запланирован рабочий визит в Российскую Федерацию vминистра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна. В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте итогов встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи 14 мая. Особое внимание предполагается уделить международной проблематике, в том числе интеграционным процессам в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации на площадках ООН, ОБСЕ, ОЧЭС и на других авторитетных международных и региональных форумах. Состоится обмен мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования, в котором Россия, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль", - проинформировал Кожин.