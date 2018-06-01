Пятница, 1 Июня 2018 14:25

АрмИнфо. Уголовного преследования в отношении миротворческой бригады, в дни "бархатной революции" примкнувшей к оппозиционному движению, не будет.

Об этом заявил журналистам глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян 1 июня после заседания правительства. По словам министра, по факту самовольного оставления военнослужащими воинской части или места несения службы назначено служебное расследование, которое вскоре завершится, представлено в Генштаб, и поступит на стол министру. Именно по итогам служебного расследования, а не по личным убеждениям Тонояна, как указал глава МО, будет принято решение. На сегодня, как заверил Давид Тоноян, военнослужащим не грозит уголовное преследование.

Напомним, что 23 апреля ряд военнослужащих покинули воинские части и присоединились к акциям протеста в Ереване. 9 мая на пресс-конференции в Ереване заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян отвечая на вопрос, понесут ли наказание военнослужащие, которые самовольно покинул воинские части и присоединились к акциям протеста, заявил, что участие военных в форме в гражданских акциях неприемлемо и точка. При этом он призвал будущего министра обороны, вне зависимости от того, кто займет эту должность строго отреагировать на данный факт после проведения служебного следствия. <Я со своей стороны лично принял заявление командира части миротворческой бригады об отставке и демобилизации и отправил его в правительство, откуда оно было направлено президенту Армении на утверждение.

Президент Армении согласно Конституции должен предпринять соответствующий шаг по правовому регулированию. Сделал это с сожалением, поскольку относился с большим уважением к командиру этой части. Я понимаю смысл его рапорта, разделяю, сам поступил бы как минимум также>, - сказал глава оборонного ведомства. "Все прекрасно понимают, что подобное вовлечение с одной стороны непосредственно открывает дверь для вовлечения армии с другой стороны. А это неприемлемо и означает крах для армии. Именно поэтому, я призываю следующего министра обороны довести служебное расследование до конца>, - сказал Саркисян и при этом добавил, что всего 209 военнослужащих привлечены по этому делу.